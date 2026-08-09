İsmet Taşdemir: 'Kazanamadık, üzüntülüyüz'

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Turka Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun ilk maçına galibiyet hedefiyle çıktıklarını belirten Taşdemir, beraberlik nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.
"ÇOK İYİ BİR MÜCADELE VARDI"
İlk maçların genellikle zorlu geçtiğini ifade eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın beklediklerinden daha iyi geçtiğini belirtti.
Taşdemir, "Kampın yorgunluğu, sezona tam adapte olamamak, genelde maçlar biraz yavan geçer. Ama bugün yavan değildi, bugün bence iki takım için de iyi bir mücadele vardı." dedi.
"ÇALIŞTIKLARIMIZIN YÜZDE 70-75'İNİ UYGULADIK"
Rakiplerinin geçen sezon final oynadığını ve Süper Lig'den önemli takviyeler yaptığını hatırlatan Taşdemir, kendi takımlarının da sahada iyi bir reaksiyon gösterdiğini söyledi.
Taşdemir, "Oyuncu grubumuz çok iyi reaksiyon verdi. Çalıştıklarımızın hemen hemen yüzde 70-75'ini sahada uyguladık. Kazanamadık, üzüntülüyüz ama bunun başlangıç açısından ümit verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Sivasspor Teknik Direktörü, takımın üzerine koyarak devam etmesi halinde gelecek haftaların daha iyi geçebileceğini belirtti.
"ÇOK İYİ BİR MÜCADELE VARDI"
İlk maçların genellikle zorlu geçtiğini ifade eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın beklediklerinden daha iyi geçtiğini belirtti.
Taşdemir, "Kampın yorgunluğu, sezona tam adapte olamamak, genelde maçlar biraz yavan geçer. Ama bugün yavan değildi, bugün bence iki takım için de iyi bir mücadele vardı." dedi.
"ÇALIŞTIKLARIMIZIN YÜZDE 70-75'İNİ UYGULADIK"
Rakiplerinin geçen sezon final oynadığını ve Süper Lig'den önemli takviyeler yaptığını hatırlatan Taşdemir, kendi takımlarının da sahada iyi bir reaksiyon gösterdiğini söyledi.
Taşdemir, "Oyuncu grubumuz çok iyi reaksiyon verdi. Çalıştıklarımızın hemen hemen yüzde 70-75'ini sahada uyguladık. Kazanamadık, üzüntülüyüz ama bunun başlangıç açısından ümit verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Sivasspor Teknik Direktörü, takımın üzerine koyarak devam etmesi halinde gelecek haftaların daha iyi geçebileceğini belirtti.