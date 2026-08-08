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Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi!

Galatasaray, Villarreal'e 2-1 yenilirken taraftarlar yönetime transfer tepkisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 23:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi!
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Galatasaray, hazırlık maçında konuk ettiği İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) temsilcilerinden Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yeni sezon öncesi transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetime tepki göstermeye devam etti.

Geçen hafta Fransa temsilcisi Rennes ile yapılan hazırlık maçında transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetimi protesto eden taraftarlar, Villarreal müsabakasında da tepkilerini sürdürdü.

Taraftarlar, yaz transfer döneminde sadece Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralayan yönetime, "Dursun Özbek transfer nerede?", "Martta kombine, mayısta kongre, söylesene başkan transferler nerede?", "Yönetim uyuma, transferler nerede?" ve "Sabrımız taşıyor transferler nerede?" tezahüratlarını yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, mücadele boyunca bu tezahüratlarını sürdürdü.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlerden ıslıklı protesto sesleri yükseldi. Kuzey kale arkasında bulunan ultrAslan, futbolcuları çağırarak destek verdi.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı takımın Villarreal ile oynadığı müsabakaya taraftarları ilgi göstermedi.

Son yıllarda iç sahada yaklaşık 40 bin seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray'da transferlerin gecikmesini gerekçe gösteren taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü boş bıraktı.

Mücadeleyi yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı futbolsever tribünden izledi.

5 HAZIRLIK MAÇINDA TEK GALİBİYET

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, son 4 müsabakadan galibiyetle ayrılamadı.

Sezonu İstanbul'da 5-1'lik Ümraniyespor galibiyetiyle açan Galatasaray, sonrasında Avusturya kampında Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Ardından RAMS Park'ta Rennes ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, son olarak konuk ettiği Villarreal'e 2-1 yenildi.  

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