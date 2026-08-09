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Fenerbahçe arsaVev, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu finalinde OH Leuven'e penaltı atışlarında 4-2 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 23:41 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 02:01
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe arsaVev, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu finalinde Belçika temsilcisi OH Leuven'e penaltılarla 4-2 yenilerek elendi.

MAÇ 120 DAKİKADA SONUÇ BULMADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika'daki Den Dreef Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci eleme turu final maçında OH Leuven ile Fenerbahçe arsaVev karşılaştı.

Maçın ilk yarısı, Konya Plummer'ın 8. dakikada attığı golle sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

OH Leuven'de Jada Conijnenberg'in 56. dakikada kaydettiği golle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmayan karşılaşmanın galibini, penaltı atışları belirledi.

PENALTILARDA ELENDİ

Fenerbahçe arsaVev, penaltılarda rakibine 4-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turunda devam edecek.

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