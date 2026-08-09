09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u geçti!

İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede goller Noah Sonko, Janderson ve Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 22:08 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 01:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir hafta kala Göztepe ile Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın jübilesi için Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon öncesindeki son hazırlık maçında kazanan taraf 2-1'lik skorla Göztepe oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Göztepe, 45+4. dakikada Noah Sonko ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarının başında 50. dakikada Janderson farkı ikiye çıkarırken, Trabzonspor 53. dakikada Metehan Mimaroğlu ile karşılık verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

İSMAİL KÖYBAŞI SAHALARA VEDA ETTİ

Karşılaşma, her iki takımın da formasını giyen İsmail Köybaşı için özel anlam taşıdı.

37 yaşındaki İsmail Köybaşı, kendisi için düzenlenen jübile maçında futbolculuk kariyerine veda etti. Tecrübeli futbolcu, karşılaşma öncesinde kızıyla birlikte tribünleri selamlarken taraftarlarla da vedalaştı.

Köybaşı, seremoni sırasında duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Deneyimli futbolcu, jübile maçı öncesinde tribünlere üçlü de çektirdi.

Göztepe, sezon öncesindeki son hazırlık maçını galibiyetle tamamlarken Trabzonspor yeni sezon öncesindeki son provasından mağlubiyetle ayrıldı.

İSMAİL KÖYBAŞI'NIN KARİYERİ

İsmail Köybaşı, 1989'da İskenderun'da doğdu. 2003'te İskenderunspor altyapısında futbola başlayan Köybaşı, kariyerini sol bek olarak sürdürdü.

Süper Lig'de ilk olarak 2007-2009 yılları arasında Gaziantepspor forması giyen Köybaşı, 2009'da Beşiktaş'a transfer oldu. 2016'ya kadar burada forma giyen Köybaşı, 2010-11 Türkiye Kupası ve 2015-16 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İsmail Köybaşı, 2019'da İspanya'nın Granada takımına transfer oldu.

2020'de Çaykur Rizespor'a gelen Köybaşı, bir sezon sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Köybaşı, 2022'de Göztepe'ye transfer oldu.

 👋 İsmail Köybaşı, yeşil sahalara veda etti! pic.twitter.com/FxENhMqf7n https://t.co/VCC96DdqfT


🤫 İsmail Köybaşı, jübile maçı öncesi tribünlere üçlü çektirdi. pic.twitter.com/zsZX4Gds2S https://t.co/nik7t4vzYp


🥹 İsmail Köybaşı, seremonide gözyaşlarına hakim olamadı! pic.twitter.com/jNPghvYpGu https://t.co/6t993F1ZDg

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.