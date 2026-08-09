Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u geçti!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir hafta kala Göztepe ile Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın jübilesi için Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezon öncesindeki son hazırlık maçında kazanan taraf 2-1'lik skorla Göztepe oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Göztepe, 45+4. dakikada Noah Sonko ile 1-0 öne geçti.
İkinci yarının başında 50. dakikada Janderson farkı ikiye çıkarırken, Trabzonspor 53. dakikada Metehan Mimaroğlu ile karşılık verdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
İSMAİL KÖYBAŞI SAHALARA VEDA ETTİ
Karşılaşma, her iki takımın da formasını giyen İsmail Köybaşı için özel anlam taşıdı.
37 yaşındaki İsmail Köybaşı, kendisi için düzenlenen jübile maçında futbolculuk kariyerine veda etti. Tecrübeli futbolcu, karşılaşma öncesinde kızıyla birlikte tribünleri selamlarken taraftarlarla da vedalaştı.
Köybaşı, seremoni sırasında duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Deneyimli futbolcu, jübile maçı öncesinde tribünlere üçlü de çektirdi.
Göztepe, sezon öncesindeki son hazırlık maçını galibiyetle tamamlarken Trabzonspor yeni sezon öncesindeki son provasından mağlubiyetle ayrıldı.
İSMAİL KÖYBAŞI'NIN KARİYERİ
İsmail Köybaşı, 1989'da İskenderun'da doğdu. 2003'te İskenderunspor altyapısında futbola başlayan Köybaşı, kariyerini sol bek olarak sürdürdü.
Süper Lig'de ilk olarak 2007-2009 yılları arasında Gaziantepspor forması giyen Köybaşı, 2009'da Beşiktaş'a transfer oldu. 2016'ya kadar burada forma giyen Köybaşı, 2010-11 Türkiye Kupası ve 2015-16 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İsmail Köybaşı, 2019'da İspanya'nın Granada takımına transfer oldu.
2020'de Çaykur Rizespor'a gelen Köybaşı, bir sezon sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Köybaşı, 2022'de Göztepe'ye transfer oldu.
👋 İsmail Köybaşı, yeşil sahalara veda etti! pic.twitter.com/FxENhMqf7n https://t.co/VCC96DdqfT
🤫 İsmail Köybaşı, jübile maçı öncesi tribünlere üçlü çektirdi. pic.twitter.com/zsZX4Gds2S https://t.co/nik7t4vzYp
🥹 İsmail Köybaşı, seremonide gözyaşlarına hakim olamadı! pic.twitter.com/jNPghvYpGu https://t.co/6t993F1ZDg
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Göztepe, 45+4. dakikada Noah Sonko ile 1-0 öne geçti.
İkinci yarının başında 50. dakikada Janderson farkı ikiye çıkarırken, Trabzonspor 53. dakikada Metehan Mimaroğlu ile karşılık verdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
İSMAİL KÖYBAŞI SAHALARA VEDA ETTİ
Karşılaşma, her iki takımın da formasını giyen İsmail Köybaşı için özel anlam taşıdı.
37 yaşındaki İsmail Köybaşı, kendisi için düzenlenen jübile maçında futbolculuk kariyerine veda etti. Tecrübeli futbolcu, karşılaşma öncesinde kızıyla birlikte tribünleri selamlarken taraftarlarla da vedalaştı.
Köybaşı, seremoni sırasında duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Deneyimli futbolcu, jübile maçı öncesinde tribünlere üçlü de çektirdi.
Göztepe, sezon öncesindeki son hazırlık maçını galibiyetle tamamlarken Trabzonspor yeni sezon öncesindeki son provasından mağlubiyetle ayrıldı.
İSMAİL KÖYBAŞI'NIN KARİYERİ
İsmail Köybaşı, 1989'da İskenderun'da doğdu. 2003'te İskenderunspor altyapısında futbola başlayan Köybaşı, kariyerini sol bek olarak sürdürdü.
Süper Lig'de ilk olarak 2007-2009 yılları arasında Gaziantepspor forması giyen Köybaşı, 2009'da Beşiktaş'a transfer oldu. 2016'ya kadar burada forma giyen Köybaşı, 2010-11 Türkiye Kupası ve 2015-16 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İsmail Köybaşı, 2019'da İspanya'nın Granada takımına transfer oldu.
2020'de Çaykur Rizespor'a gelen Köybaşı, bir sezon sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Köybaşı, 2022'de Göztepe'ye transfer oldu.
👋 İsmail Köybaşı, yeşil sahalara veda etti! pic.twitter.com/FxENhMqf7n https://t.co/VCC96DdqfT
— Sporxtv (@sporxtv) August 8, 2026
🤫 İsmail Köybaşı, jübile maçı öncesi tribünlere üçlü çektirdi. pic.twitter.com/zsZX4Gds2S https://t.co/nik7t4vzYp
— Sporxtv (@sporxtv) August 8, 2026
🥹 İsmail Köybaşı, seremonide gözyaşlarına hakim olamadı! pic.twitter.com/jNPghvYpGu https://t.co/6t993F1ZDg
— Sporxtv (@sporxtv) August 8, 2026
🫡İsmail Köybaşı, kendisi için düzenlenen jübile maçı öncesi kızıyla birlikte tribünleri selamladı! pic.twitter.com/BI0IxHhHZY
— Sporxtv (@sporxtv) August 8, 2026