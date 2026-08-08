Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SALAH DÜNYANIN EN İYİ 3 İSMİNDEN BİRİ"
Muhammed Salah'ın transferi hakkında konuşan Fatih Tekke, yıldız futbolcunun takıma sağlayacağı katkıya dikkat çekti.
Tekke, "Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden bir tanesi. Premier Lig tarihinin en önemli kariyerlerinden birine sahip. Trabzonspor ile anılması bile çok değerliyken, bugün burada. Futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Salah gibi bir oyuncu bize özgüven katmalı." ifadelerini kullandı.
"SAVIOLO'NUN DURUMU CİDDİ DEĞİL"
Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Tekke, "Saviolo'nun durumu çok ciddi değil gibi görünüyor." dedi.
"FOLCARELLI EN AZ 1,5 AY YOK"
Tim Jabol-Folcarelli'nin sakatlığı hakkında konuşan Fatih Tekke, oyuncunun bir süre takımdan uzak kalacağını açıkladı.
Tekke, "Tim ise şu an takımda top rakipteyken en sert olacak oyuncumuz. En az 1,5 ay yok gibi duruyor. Ama geçen sene çok daha dar bir kadroyla çok iyi işler yapmıştık. Sorun değil." ifadelerini kullandı.
"SALAH'IN KASIMPAŞA MAÇINDA OLACAĞI BELİRSİZ"
Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah'ın Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyip giymeyeceği de soruldu.
Fatih Tekke, "Salah'ın Kasımpaşa maçında olup olmayacağı henüz belli değil." açıklamasında bulundu.
Muhammed Salah'ın transferi hakkında konuşan Fatih Tekke, yıldız futbolcunun takıma sağlayacağı katkıya dikkat çekti.
Tekke, "Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden bir tanesi. Premier Lig tarihinin en önemli kariyerlerinden birine sahip. Trabzonspor ile anılması bile çok değerliyken, bugün burada. Futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Salah gibi bir oyuncu bize özgüven katmalı." ifadelerini kullandı.
"SAVIOLO'NUN DURUMU CİDDİ DEĞİL"
Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Tekke, "Saviolo'nun durumu çok ciddi değil gibi görünüyor." dedi.
"FOLCARELLI EN AZ 1,5 AY YOK"
Tim Jabol-Folcarelli'nin sakatlığı hakkında konuşan Fatih Tekke, oyuncunun bir süre takımdan uzak kalacağını açıkladı.
Tekke, "Tim ise şu an takımda top rakipteyken en sert olacak oyuncumuz. En az 1,5 ay yok gibi duruyor. Ama geçen sene çok daha dar bir kadroyla çok iyi işler yapmıştık. Sorun değil." ifadelerini kullandı.
"SALAH'IN KASIMPAŞA MAÇINDA OLACAĞI BELİRSİZ"
Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah'ın Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyip giymeyeceği de soruldu.
Fatih Tekke, "Salah'ın Kasımpaşa maçında olup olmayacağı henüz belli değil." açıklamasında bulundu.