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Ertuğrul Arslan: "Keyif veren bir Bandırmaspor seyrettirmek istiyoruz."

Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 20:38 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 00:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Arslan: 'Keyif veren bir Bandırmaspor seyrettirmek istiyoruz.'
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında evinde İstanbulspor'u 3-0 yenen Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Biz çok iyi hazırlanmıştık, ilk yarı istediğimiz skoru elde ettik." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, galibiyeti iki gün önce ameliyat olan babası Hüsamettin Arslan'a armağan ettiğini söyledi.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"İstanbulspor bu ligin en iyi takımlarından birisidir. Bu ligde çok can yakacaklar, ilk haftada oynanabilecek en zor takımlardan biriyle oynadık. Biz çok iyi hazırlanmıştık, ilk yarı istediğimiz skoru elde ettik. İkinci yarıda oyunu biraz rölantiye bağladık. Bunu pek istemiyordum. Ligin ilk haftasında oyuncularımızın ritimlerini yeni yeni yakaladıkları bu dönemi de güzel bir şekilde atlatacağız. İnşallah ilerleyen dönemde izleyenlere daha keyif veren bir Bandırmaspor seyrettirmek istiyoruz."

 

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