09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

U16 Milliler, Letonya karşısında farklı kaybetti

FIBA U16 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Letonya'ya 88-63 mağlup olarak turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 20:08 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 00:32
U16 Milliler, Letonya karşısında farklı kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Letonya'ya 88-63 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlı takım, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen şampiyonada Letonya ile karşı karşıya geldi.

Antonio Alexe Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 38-16 önde tamamlayan Letonya, soyunma odasına 59-27 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Letonya, üçüncü çeyreğini 69-44 önde bitirdiği karşılaşmadan 88-63 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda ilk yenilgisini yaşadı. Letonya ise ikinci galibiyetini aldı.

16 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçını yarın saat 13.00'te İtalya ile yapacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.