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Abdullah Kavukcu'nun hesabı spam saldırısına uğradı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun Instagram hesabının kapatılma nedeninin spam saldırısı olduğu öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 01:06 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 01:07
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Abdullah Kavukcu'nun hesabı spam saldırısına uğradı!
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Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun Instagram hesabıyla ilgili yaşanan gelişmenin detayları belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SPAM SALDIRISI NEDENİYLE KAPANDI

Galatasaray'ın Villarreal'e 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından Abdullah Kavukcu'nun Instagram hesabını kapattığı iddia edilmişti.

Kavukcu'nun hesabının kendi kararıyla kapatılmadığı, spam saldırısı nedeniyle erişime kapandığı öğrenildi.

HESABIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kavukcu'nun iletişim ekibinin, Instagram hesabının yeniden açılması için girişimlere başladığı belirtildi.

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