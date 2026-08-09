Abdullah Kavukcu'nun hesabı spam saldırısına uğradı!

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun Instagram hesabıyla ilgili yaşanan gelişmenin detayları belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SPAM SALDIRISI NEDENİYLE KAPANDI
Galatasaray'ın Villarreal'e 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından Abdullah Kavukcu'nun Instagram hesabını kapattığı iddia edilmişti.
Kavukcu'nun hesabının kendi kararıyla kapatılmadığı, spam saldırısı nedeniyle erişime kapandığı öğrenildi.
HESABIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Kavukcu'nun iletişim ekibinin, Instagram hesabının yeniden açılması için girişimlere başladığı belirtildi.
Galatasaray'ın Villarreal'e 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından Abdullah Kavukcu'nun Instagram hesabını kapattığı iddia edilmişti.
Kavukcu'nun hesabının kendi kararıyla kapatılmadığı, spam saldırısı nedeniyle erişime kapandığı öğrenildi.
HESABIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Kavukcu'nun iletişim ekibinin, Instagram hesabının yeniden açılması için girişimlere başladığı belirtildi.