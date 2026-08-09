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Çaykur Rizespor hazırlık maçında güldü

Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Pyramids FC'yi Ahmed Kutucu ve Ali Sowe'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 22:31 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 01:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor hazırlık maçında güldü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Mısır Premier Ligi ekiplerinden Pyramids FC'yi 2-1 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında ev sahibi ekip Ahmed Kutucu ve 31. dakikada Ali Sowe'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Konuk ekip, Da Silva'nın 65. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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