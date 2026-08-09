Çaykur Rizespor hazırlık maçında güldü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Mısır Premier Ligi ekiplerinden Pyramids FC'yi 2-1 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında ev sahibi ekip Ahmed Kutucu ve 31. dakikada Ali Sowe'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Konuk ekip, Da Silva'nın 65. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Konuk ekip, Da Silva'nın 65. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.