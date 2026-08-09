09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
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Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
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09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

ABB FOMGET, Miracle Ofem Usani'yi kadrosuna kattı

ABB FOMGET, Nijeryalı futbolcu Miracle Ofem Usani'yi kadrosuna kattı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 00:06 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 02:19
Haber: AA
ABB FOMGET, Miracle Ofem Usani'yi kadrosuna kattı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Lig ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Nijeryalı futbolcu Miracle Ofem Usani'yi transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Miracle Ofem Usani ile anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Hedeflerimize giden yolda formamızı terletecek olan Miracle'a 'hoş geldin' diyor, kırmızı-lacivert formamız altında sağlık, başarı ve şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

18 yaşındaki defans oyuncusu Usani, son olarak Nijerya ekibi Edo Queens forması giydi. Nijerya Milli Takımı'nda da görev yapan genç futbolcu, kariyerinde Abia Angels takımında da oynadı.

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