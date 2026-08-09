Osman Zeki Korkmaz: 'Bir gol fazla yedik'

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'a 4-3 mağlup olan Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antalyaspor'un Süper Lig'deki kadrosunu dikkate alarak mücadeleye hazırlandıklarını belirten Korkmaz, ilk yarıda rakibe fazla pozisyon vermediklerini söyledi.
"3 GOLÜ KONTRA ATAKTAN YEDİK"
İkinci yarıda yedikleri gollerin kontra ataklardan geldiğini belirten Korkmaz, bu konuda önlem alacaklarını ifade etti.
Korkmaz, "Antalyaspor'un Süper Lig'deki kadrosunu bilerek ona göre maça hazırlandık. İlk yarıda rakibe çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıda yediğimiz 3 gol kontra ataklardan geldi. Buna yönelik tedbir alacağız." dedi.
"BİR GOL FAZLA YEDİK"
Takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirten Korkmaz, "Kaliteli bir takıma sahibiz. Maçın başından sonuna kadar izleyenlere keyif veren bir oyun üretmeye çalıştık. Daha üstün taraftık ama bir gol fazla yedik. Futbolda bir gol fazla yemeyeceksiniz. Bütün gücümüzle gelecek haftalarda asıl kimliğimizi ortaya koymaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"3 GOLÜ KONTRA ATAKTAN YEDİK"
İkinci yarıda yedikleri gollerin kontra ataklardan geldiğini belirten Korkmaz, bu konuda önlem alacaklarını ifade etti.
Korkmaz, "Antalyaspor'un Süper Lig'deki kadrosunu bilerek ona göre maça hazırlandık. İlk yarıda rakibe çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıda yediğimiz 3 gol kontra ataklardan geldi. Buna yönelik tedbir alacağız." dedi.
"BİR GOL FAZLA YEDİK"
Takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirten Korkmaz, "Kaliteli bir takıma sahibiz. Maçın başından sonuna kadar izleyenlere keyif veren bir oyun üretmeye çalıştık. Daha üstün taraftık ama bir gol fazla yedik. Futbolda bir gol fazla yemeyeceksiniz. Bütün gücümüzle gelecek haftalarda asıl kimliğimizi ortaya koymaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.