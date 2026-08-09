09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Metehan Mimaroğlu'ndan Muhammed Salah sözleri!

Trabzonsporlu futbolcu Metehan Mimaroğlu, Göztepe maçından sonra konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 22:43 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 02:44
Fotoğraf: AA
Metehan Mimaroğlu'ndan Muhammed Salah sözleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, özel maçta Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Metehan Mimaroğlu, müsabaka sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmail Köybaşı'nın jübilesine dair Metehan Mimaroğlu, "Gayet dostane bir maçtı. İki takımı da kutluyorum. Göztepe seyircisine de ayrı bir parantez açıyorum. Her zaman futbola renk katıyorlar. İsmail ağabeyimiz için çok özel bir gündü. Onu çok seviyoruz. Türk futboluna önemli değerler, önemli katkılar sundu. Bugün belki futbolculuk anlamında yeşil sahalara veda etti ama belki başka bir görevde onu tekrar görebiliriz" dedi.

Müsabakayı değerlendiren Metehan Mimaroğlu, "Aslında lige bir son hazırlık provamızdı. İstediklerimizi zaman zaman yaptık, zaman zaman yapamadık. Bu hafta da hocamızla kesinlikle toplantı yapıp, uyarılarımızı alarak lige galibiyetle başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Muhammed Salah transferine dair soruya Metehan Mimaroğlu, "Muhammed Salah, çok özel bir isim. Aramıza katıldığından dolayı da çok mutluyuz" cevabını verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.