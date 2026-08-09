Bülent Korkmaz: 'Lige 3 puanla başlamak iyiydi'

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup eden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Korkmaz, mücadelede genç oyunculara da şans verdiklerini belirterek sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
"BUNDAN SONRA DAHA DİKKATLİ OLACAĞIZ"
Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Korkmaz, ikinci yarıda gelen gollerle oyunun değiştiğini söyledi.
Deneyimli teknik adam, "Mücadeleye istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarıda goller geldi. Maçı koparabilirdik. Bundan sonraki maçlarımızda daha dikkatli olacağız." dedi.
"TAKIMA TRANSFER İSTİYORUZ"
Sezonun uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Lige 3 puanla başlamak iyiydi. Lig uzun bir maraton. Takıma tabii ki transfer istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"BUNDAN SONRA DAHA DİKKATLİ OLACAĞIZ"
Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Korkmaz, ikinci yarıda gelen gollerle oyunun değiştiğini söyledi.
Deneyimli teknik adam, "Mücadeleye istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarıda goller geldi. Maçı koparabilirdik. Bundan sonraki maçlarımızda daha dikkatli olacağız." dedi.
"TAKIMA TRANSFER İSTİYORUZ"
Sezonun uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Lige 3 puanla başlamak iyiydi. Lig uzun bir maraton. Takıma tabii ki transfer istiyoruz." ifadelerini kullandı.