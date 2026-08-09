U17 Kız Millilerden Mısır karşısında net galibiyet

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında Mısır'ı 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli takım, Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan mücadeleyi 25-20, 25-15 ve 25-19'luk setlerle kazandı.
Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, 4. maçında 11 Ağustos Salı TSİ 00.00'de Çekya ile karşılaşacak.
Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, 4. maçında 11 Ağustos Salı TSİ 00.00'de Çekya ile karşılaşacak.