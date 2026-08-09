09 Ağustos
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09 Ağustos
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09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
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09 Ağustos
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09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
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09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
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PEC Zwolle-Ajax
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09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Milli masa tenisçiler, WTT Avrupa Smash'e ilk turda veda etti

Milli masa tenisçiler Ece Haraç ve Sibel Altınkaya, WTT Avrupa Smash 2026'ya ilk turda veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 00:59 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 01:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli masa tenisçiler, WTT Avrupa Smash'e ilk turda veda etti
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İsveç'te düzenlenen WTT Avrupa Smash 2026'da milli masa tenisçiler Ece Haraç ve Sibel Altınkaya, tek kadınlar kategorisindeki ilk maçlarının ardından turnuvaya veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Malmö kentinde düzenlenen ve dünyanın en iyi masa tenisçilerinin dünya sıralamasına göre davet edildiği organizasyonda Türkiye'yi Ece Haraç ve Sibel Altınkaya temsil etti.

İki milli sporcu da ilk maçlarında rakiplerine 3-1 mağlup olarak organizasyondan elendi.

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