Kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay hareket

Galatasaray sezon öncesi son hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son 4 sezonun lig şampiyonu, oynanan 5 hazırlık maçında 1 galibiyet alabildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Villarreal maçının 5. dakikasında şiddetli itirazdan kırmızı kart gördü.
Maçın kalanını tribünde takip eden Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklama yapmadan stadyumu terk etti.
Öte yandan Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğu da röportaj vermedi.
Galatasaray taraftarları maç öncesinde ve sonrasında bu yaz 1 transfer yapan yönetime tepki gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Villarreal maçının 5. dakikasında şiddetli itirazdan kırmızı kart gördü.
RÖPORTAJA KATILMADI
🟥Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü anlar pic.twitter.com/dQjgB8KJWg https://t.co/ksqokOvd4p
— Sporx (@sporx) August 8, 2026
Maçın kalanını tribünde takip eden Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklama yapmadan stadyumu terk etti.
Öte yandan Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğu da röportaj vermedi.
Galatasaray taraftarları maç öncesinde ve sonrasında bu yaz 1 transfer yapan yönetime tepki gösterdi.