09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
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09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
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Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
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St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
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Royal Antwerp-SK Beveren
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Zulte Waregem-Genk
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0-2
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2-2

Kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay hareket

Galatasaray hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 yenildi. Maçın başında kırmızı kart gören Okan Buruk açıklama yapmadan stadyumu terk etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 23:16 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 09:54
Haber: Sporx.com
Kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay hareket
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Galatasaray sezon öncesi son hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son 4 sezonun lig şampiyonu, oynanan 5 hazırlık maçında 1 galibiyet alabildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Villarreal maçının 5. dakikasında şiddetli itirazdan kırmızı kart gördü.

RÖPORTAJA KATILMADI

Maçın kalanını tribünde takip eden Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklama yapmadan stadyumu terk etti.

Öte yandan Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğu da röportaj vermedi.

Galatasaray taraftarları maç öncesinde ve sonrasında bu yaz 1 transfer yapan yönetime tepki gösterdi. 

 

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