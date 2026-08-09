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Fenerbahçe, Berke Özer'i yeniden kadrosuna katmak istiyor

Yerli oyuncu sayısını artırmayı planlayan Fenerbahçe, altyapısından yetişen Berke Özer'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 11:18
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Berke Özer'i yeniden kadrosuna katmak istiyor
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Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımında forma giyen eski kalecisi Berke Özer'i yeniden kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli yöneticilerin transfer görüşmeleri kapsamında bu hafta Fransa'ya gitmesi planlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yabancı oyuncu sayısını azaltmak ve doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek yerli bir isimle kadro derinliğini artırmak isteyen Fenerbahçe, 26 yaşındaki kaleciyi transfer listesinin ön sıralarına aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Berke Özer'i takımda görmek istediği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN YÜZDE 20'LİK PAYI BULUNUYOR

Fenerbahçe, Berke Özer'i Eyüpspor'a gönderirken oyuncunun sonraki transferinden yüzde 40 pay alma hakkına sahipti. Sarı-lacivertliler, Berke'nin Lille'e 5 milyon euro karşılığında transfer olduğu süreçte bu payı kullanmadı.

Bunun yerine Lille ile yapılan sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklendi. Bu madde nedeniyle Fenerbahçe'nin, Berke Özer'in bonservisinin beşte birine karşılık gelen bir hakka sahip olduğu ve transferi rakiplerine göre daha düşük bir bedelle sonuçlandırabileceği ifade edildi.

LILLE KALECİ TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞTI

Berke Özer'in Lille'den ayrılma ihtimalini artıran gelişmenin ise Fransız kulübünün kaleci arayışı olduğu belirtildi. Lille'in, Le Havre forması giyen Mory Diaw'ın transferinde son aşamaya geldiği aktarıldı.

Kalede rekabeti artırmak isteyen Lille'de Berke Özer'in geleceğinin tartışıldığı, Fenerbahçe'nin de bu durumu transfer için fırsat olarak değerlendirdiği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, Eyüpspor ve Lille formalarıyla gösterdiği performansla dikkat çeken kaleci için bütçe ayırdığı ifade edildi.

BERKE ÖZER DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Çocukluğundan bu yana Fenerbahçe taraftarı olduğu belirtilen Berke Özer'in de yeniden sarı-lacivertli takıma dönmek istediği aktarıldı. Lille'de mutlu olan milli kalecinin, Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalamayacağını ifade ettiği öne sürüldü.

Berke Özer'in, Lille'in kaleci transferi için yaptığı girişimlerin ardından takımdan ayrılmaya daha sıcak bakmaya başladığı belirtildi.

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