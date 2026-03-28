Aras Kargo Cumartesi-pazar açık mı? 2026 Aras Kargo Cumartesi çalışma saatleri!

Kargo bekleyenler veya acil paket göndermesi gerekenler için zamanla yarış Cumartesi günleri çok daha kritik bir hal alıyor. Hafta içi yoğunluğundan fırsat bulamayıp işlerini hafta sonuna bırakan vatandaşlar, şubelerin kapısından dönmemek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Aras Kargo Cumartesi günü hizmet veriyor mu?

Kısa ve net cevap: Evet, Aras Kargo Cumartesi günleri hizmet vermektedir. Aras Kargo, hafta içi olduğu gibi hafta sonunun ilk gününde de tüm şubeleriyle operasyonlarına devam eder. Ancak Cumartesi günleri uygulanan mesai saatleri, hafta içi günlerine göre daha kısa ve sınırlıdır. Bu nedenle işlem yapacak olan vatandaşların saat aralıklarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Peki, Aras Kargo Cumartesi günü saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Aras Kargo şubeleri, 2026 yılı güncel çalışma takvimine göre Cumartesi günleri şu saat dilimleri arasında hizmet vermektedir:

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 13.00 (Bazı yoğun şubelerde 15.00'e kadar esneme yapabilmektedir.)

Genel uygulama olarak Aras Kargo şubeleri Cumartesi günleri saat 09.00 ile 13.00 arasında tam mesai yapar. Saat 13.00'ten sonra şubeler müşteri kabulüne ve kargo alımına kapanmaktadır. Ancak şubeye o gün ulaşmış olan kargoların dağıtım süreci öğleden sonra da devam edebilmektedir.

Vatandaşların en çok merak ettiği bir diğer konu ise kargo dağıtımı. Aras Kargo, Cumartesi günleri yarım gün (öğlene kadar) kargo dağıtımı gerçekleştirmektedir. Eğer kargonuz Cumartesi sabahı "dağıtıma çıktı" mesajıyla bildirildiyse, paketinizin öğleden sonraya kadar adresinize teslim edilmesi beklenir. Ancak bölgedeki yoğunluğa bağlı olarak teslimatların bir kısmı Pazartesi gününe de sarkabilmektedir.

Aras Kargo, diğer pek çok kargo firmasında olduğu gibi Pazar günleri hizmet vermemektedir. Pazar günleri hem şubeler kapalıdır hem de kargo dağıtımı veya alımı yapılmamaktadır. Hafta sonu işlemlerinizi tamamlamak için Cumartesi günü saat 13.00'ten önce şubeye uğramanız veya kurye çağırmanız gerekmektedir.