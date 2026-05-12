Galatasaray'ın talebine TFF'den olumlu yanıt!

Üst üste dört yıl şampiyon olarak bütün dünyada büyük yankı uyandıran Galatasaray, şampiyonluk kupasını lig bitmeden havaya kaldıracak.
Yazın Dünya Kupası'nda ter dökecek olan yıldızlar yeterince dinlenemeyeceklerini söyleyerek teknik direktör Okan Buruk'a tatile erken çıkmak istediklerini bildirdi. Şampiyonluğun garantilenmesiyle birlikte takıma dört gün izin veren Buruk bu talebi yönetime iletti, sarı kırmızılılar da harekete geçti.
Türkiye gazetesinde Ali Naci Küçük imzasıyla yer alan habere göre; TFF'ye başvuran Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kupasının bir an önce verilmesini istedi. TFF'den de bu konuda olumlu cevap geldi.
SANATÇI OLMAYACAK
Şampiyonluk şöleni perşembe veya cuma günü Rams Park'ta gerçekleştirilecek. Geçen yılki şampiyonlukta çok sayıda sanatçı yer almış, Yenikapı'daki kutlamalar uzayıp kupa töreni geç saate kalınca taraftarlar isyan etmişti. Bunu dikkate alan yönetim şampiyonluk kutlamasına sanatçı çağırmama kararı aldı.
Rams Park'taki şölende sadece lazer ve havai fişek gösterileriyle DJ performansları yer alacak. Kombineler kutlamalarda geçerli olmayacak. Biletler bugün satışa çıkacak.
KUPAYLA CUMHURBAŞKANINA
Yönetim, ardından kupayı külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edecek.
ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE
Sarı kırmızılı takımda oyuncular ve teknik heyet, kutlama günü 15.00'ten itibaren Galatasaray Lisesi önünden üstü açık bir otobüsle Rams Park'a hareket edecek. Stattaki etkinlikler 18.00'de başlayacak. 19.05'te oyuncular sahneye çıkacak...
SON MAÇA YEDEKLERLE
Şampiyonluk kutlamalarının ardından Galatasaray'da bütün milli oyuncular tatile erken gidecek. Ligin son haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak maça sarı kırmızılı takım yedekleriyle çıkacak.
