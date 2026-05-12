12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Galatasaray'ın talebine TFF'den olumlu yanıt!

Galatasaraylı yıldızlar Dünya Kupası sebebiyle tatile erken çıkmak istediklerini söyleyince yönetim harekete geçti. Rams Park'ta hafta içinde yapılacak şölende sanatçılar olmayacak...

calendar 12 Mayıs 2026 10:33 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 10:35
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Üst üste dört yıl şampiyon olarak bütün dünyada büyük yankı uyandıran Galatasaray, şampiyonluk kupasını lig bitmeden havaya kaldıracak.

Yazın Dünya Kupası'nda ter dökecek olan yıldızlar yeterince dinlenemeyeceklerini söyleyerek teknik direktör Okan Buruk'a tatile erken çıkmak istediklerini bildirdi. Şampiyonluğun garantilenmesiyle birlikte takıma dört gün izin veren Buruk bu talebi yönetime iletti, sarı kırmızılılar da harekete geçti.

Türkiye gazetesinde Ali Naci Küçük imzasıyla yer alan habere göre; TFF'ye başvuran Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kupasının bir an önce verilmesini istedi. TFF'den de bu konuda olumlu cevap geldi.

SANATÇI OLMAYACAK

Şampiyonluk şöleni perşembe veya cuma günü Rams Park'ta gerçekleştirilecek. Geçen yılki şampiyonlukta çok sayıda sanatçı yer almış, Yenikapı'daki kutlamalar uzayıp kupa töreni geç saate kalınca taraftarlar isyan etmişti. Bunu dikkate alan yönetim şampiyonluk kutlamasına sanatçı çağırmama kararı aldı.

Rams Park'taki şölende sadece lazer ve havai fişek gösterileriyle DJ performansları yer alacak. Kombineler kutlamalarda geçerli olmayacak. Biletler bugün satışa çıkacak.

KUPAYLA CUMHURBAŞKANINA

Yönetim, ardından kupayı külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edecek.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE

Sarı kırmızılı takımda oyuncular ve teknik heyet, kutlama günü 15.00'ten itibaren Galatasaray Lisesi önünden üstü açık bir otobüsle Rams Park'a hareket edecek. Stattaki etkinlikler 18.00'de başlayacak. 19.05'te oyuncular sahneye çıkacak...

SON MAÇA YEDEKLERLE

Şampiyonluk kutlamalarının ardından Galatasaray'da bütün milli oyuncular tatile erken gidecek. Ligin son haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak maça sarı kırmızılı takım yedekleriyle çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
