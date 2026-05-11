11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Abdurrahim Albayrak'tan geleceği ve Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray eski asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, geleceği için ve Mauro Icardi için açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Mayıs 2026 18:44
Fotoğraf: X.com
Abdurrahim Albayrak'tan geleceği ve Mauro Icardi açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray eski asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, Radyo Gol'e yaptığı açıklamalarda hem geleceği hem de Galatasaray'ın yeni sezon planlaması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte her zaman destek vermeye devam edeceğini belirten Albayrak, yönetimde yer alıp almayacağıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

"ŞU ANDA GALATASARAY'I DESTEKLEMEKLE MEŞGULÜM"

Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'ın hep içerisindeyim "Galatasaray'ın hep içerisindeyim. "Yönetimde olacak mısınız?" sorusunu ve bu konuları böyle bir zamanda konuşmayalım. Şu anda Galatasaray'ı desteklemekle meşgulüm. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ve seçimde de Dursun Özbek ve yönetimine tam destek olacağım." ifadelerini kullandı.

MAURO ICARDI İÇİN AÇIKLAMA

Icardi'nin Galatasaray'da kalması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Icardi, Galatasaray'da tarih yazdı ve tarih yazmaya da devam etmeli. Bence bir orta yolu bulunur o da, yönetim de fedakarlık yapar. Başka santrfora gidileceğine Icardi'ye gidilmeli. Onunla bu hafta yeniden görüşülecek olması beni mutlu etti." dedi.

"İNANILMAZ BİR HEYECAN YAŞADIM"

Abdurrahim Albayrak, "Hafta sonu maç esnasında inanılmaz bir heyecan yaşadım maç günü o yüzden biraz rahatsızlanmıştım. Şimdi çok iyiyim, şampiyonluğumuzun keyfini yaşıyoruz." sözlerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarının şimdiden başladığını ifade eden Albayrak, "Dün başkanımız ve hocamızla konuştum. Başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere yönetime, oyuncularımız, hocamız lig biter bitmez hemen 27. şampiyonluğa hazırlanıyor. Biz böyle bir yönetimiz." açıklamasında bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.