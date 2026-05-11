Abdurrahim Albayrak'tan geleceği ve Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray eski asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, Radyo Gol'e yaptığı açıklamalarda hem geleceği hem de Galatasaray'ın yeni sezon planlaması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.



Sarı-kırmızılı kulüpte her zaman destek vermeye devam edeceğini belirten Albayrak, yönetimde yer alıp almayacağıyla ilgili soruya da yanıt verdi.



"ŞU ANDA GALATASARAY'I DESTEKLEMEKLE MEŞGULÜM"



Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'ın hep içerisindeyim "Galatasaray'ın hep içerisindeyim. "Yönetimde olacak mısınız?" sorusunu ve bu konuları böyle bir zamanda konuşmayalım. Şu anda Galatasaray'ı desteklemekle meşgulüm. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ve seçimde de Dursun Özbek ve yönetimine tam destek olacağım." ifadelerini kullandı.



MAURO ICARDI İÇİN AÇIKLAMA



Icardi'nin Galatasaray'da kalması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Icardi, Galatasaray'da tarih yazdı ve tarih yazmaya da devam etmeli. Bence bir orta yolu bulunur o da, yönetim de fedakarlık yapar. Başka santrfora gidileceğine Icardi'ye gidilmeli. Onunla bu hafta yeniden görüşülecek olması beni mutlu etti." dedi.



"İNANILMAZ BİR HEYECAN YAŞADIM"



Abdurrahim Albayrak, "Hafta sonu maç esnasında inanılmaz bir heyecan yaşadım maç günü o yüzden biraz rahatsızlanmıştım. Şimdi çok iyiyim, şampiyonluğumuzun keyfini yaşıyoruz." sözlerini kullandı.



Yeni sezon hazırlıklarının şimdiden başladığını ifade eden Albayrak, "Dün başkanımız ve hocamızla konuştum. Başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere yönetime, oyuncularımız, hocamız lig biter bitmez hemen 27. şampiyonluğa hazırlanıyor. Biz böyle bir yönetimiz." açıklamasında bulundu.



