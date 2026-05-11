11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Warriors ile Stephen Curry arasında yeni kontrat görüşmeleri bekleniyor

Yıldız oyuncu Stephen Curry ile Golden State Warriors arasında bu yaz yeni sözleşme görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

calendar 11 Mayıs 2026 14:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Başantrenör Steve Kerr'ün iki yıllık kontrat uzatmasının ardından Warriors yönetiminin odağını kadro yapılanmasına çevirdiği belirtildi. Bu süreçte ilk gündem maddelerinden birinin Curry ile masaya oturmak olacağı ifade edildi.

Curry'nin mevcut sözleşmesinde 2026-27 sezonu için 62.6 milyon dolarlık bir yıl daha bulunuyor. Golden State'in, yıldız oyuncuyla 29 Ağustos itibarıyla resmi olarak uzatma görüşmesi yapabileceği kaydedildi.

Kulüp içerisinde, kariyerinin tamamını Warriors formasıyla geçiren Curry'nin yeni sözleşmeye imza atmayacağına dair herhangi bir endişe olmadığı belirtildi.

Öte yandan haberlerde Warriors yönetiminin yalnızca Curry uzatmasına değil, kadroyu güçlendirmeye de büyük önem verdiği aktarıldı.

Golden State, son üç sezonun ikisinde playoff dışında kalırken, organizasyonun hedefinin yeniden şampiyonluk yarışına dönecek seviyede bir kadro oluşturmak olduğu ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
