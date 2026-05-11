Warriors ile Stephen Curry arasında yeni kontrat görüşmeleri bekleniyor

Yıldız oyuncu Stephen Curry ile Golden State Warriors arasında bu yaz yeni sözleşme görüşmelerinin başlaması bekleniyor.



Başantrenör Steve Kerr'ün iki yıllık kontrat uzatmasının ardından Warriors yönetiminin odağını kadro yapılanmasına çevirdiği belirtildi. Bu süreçte ilk gündem maddelerinden birinin Curry ile masaya oturmak olacağı ifade edildi.



Curry'nin mevcut sözleşmesinde 2026-27 sezonu için 62.6 milyon dolarlık bir yıl daha bulunuyor. Golden State'in, yıldız oyuncuyla 29 Ağustos itibarıyla resmi olarak uzatma görüşmesi yapabileceği kaydedildi.



Kulüp içerisinde, kariyerinin tamamını Warriors formasıyla geçiren Curry'nin yeni sözleşmeye imza atmayacağına dair herhangi bir endişe olmadığı belirtildi.



Öte yandan haberlerde Warriors yönetiminin yalnızca Curry uzatmasına değil, kadroyu güçlendirmeye de büyük önem verdiği aktarıldı.



Golden State, son üç sezonun ikisinde playoff dışında kalırken, organizasyonun hedefinin yeniden şampiyonluk yarışına dönecek seviyede bir kadro oluşturmak olduğu ifade edildi.



