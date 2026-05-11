11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

LeBron'dan OKC'ye büyük övgü: "Jordan'lı Bulls ve Durant'li Warriors seviyesindeler"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, karşı karşıya oldukları Oklahoma City Thunder kadrosunun NBA tarihinin en dominant takımları arasında gösterilmeyi hak ettiğini söyledi.

calendar 11 Mayıs 2026 14:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron'dan OKC'ye büyük övgü: 'Jordan'lı Bulls ve Durant'li Warriors seviyesindeler'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, karşı karşıya oldukları Oklahoma City Thunder kadrosunun NBA tarihinin en dominant takımları arasında gösterilmeyi hak ettiğini söyledi.

23 yıllık kariyerinde birçok unutulmaz takıma karşı mücadele eden LeBron James, Oklahoma City Thunder'ın Michael Jordan dönemindeki Chicago Bulls ve Kevin Durant'li Golden State Warriors ile kıyaslanması hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Los Angeles Lakers'ın Thunder karşısında üçüncü maçta 131-108 mağlup olmasının ardından konuşan LeBron, rakibi hakkında büyük övgüler kullandı.
"Baştan aşağıya inanılmaz iyi bir takım," diyen LeBron, "Gazdan ayağını hiç çekmiyorlar," ifadelerini kullandı.

1990'larda Michael Jordan liderliğinde altı şampiyonluk kazanan Chicago Bulls, NBA tarihinin en dominant hanedanlıklarından biri olarak kabul edilirken, Kevin Durant'in 2016'da katılmasıyla Warriors da "yenilmez takım" tartışmalarının merkezine yerleşmişti.

Şimdi ise mevcut Thunder kadrosu, benzer bir tarihsel dominasyonun eşiğinde görülüyor.

Geçen sezon NBA şampiyonluğuna ulaşan Oklahoma City, bu sezon daha da güçlü bir görüntü sergiledi. Ligin MVP'si Shai Gilgeous-Alexander liderliğindeki Thunder; derin kadrosu, iki yönlü oyun yapısı ve yüksek atletizmiyle 2025-26 sezonunda tarihi bir yürüyüş gerçekleştiriyor.

Normal sezonu NBA'in en iyi derecesi olan 64 galibiyetle tamamlayan Oklahoma City, playofflarda da rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Thunder'ın playoff'taki ortalama galibiyet farkının 18.3 sayı olduğu belirtildi.

İlk turda Phoenix Suns'ı rahat geçen Oklahoma City, şu anda LeBron James'li Lakers karşısında seride 3-0 önde bulunuyor ve üst üste ikinci kez Batı Konferansı Finali'ne çıkmaya çok yakın durumda.

Thunder'ın bu sezon da şampiyon olması halinde, NBA tarihinin en iyi takımları arasındaki yerinin artık tartışmasız şekilde kabul edileceği yorumları yapılıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.