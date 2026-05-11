LeBron'dan OKC'ye büyük övgü: 'Jordan'lı Bulls ve Durant'li Warriors seviyesindeler'

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, karşı karşıya oldukları Oklahoma City Thunder kadrosunun NBA tarihinin en dominant takımları arasında gösterilmeyi hak ettiğini söyledi.



23 yıllık kariyerinde birçok unutulmaz takıma karşı mücadele eden LeBron James, Oklahoma City Thunder'ın Michael Jordan dönemindeki Chicago Bulls ve Kevin Durant'li Golden State Warriors ile kıyaslanması hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.



Los Angeles Lakers'ın Thunder karşısında üçüncü maçta 131-108 mağlup olmasının ardından konuşan LeBron, rakibi hakkında büyük övgüler kullandı.

"Baştan aşağıya inanılmaz iyi bir takım," diyen LeBron, "Gazdan ayağını hiç çekmiyorlar," ifadelerini kullandı.



1990'larda Michael Jordan liderliğinde altı şampiyonluk kazanan Chicago Bulls, NBA tarihinin en dominant hanedanlıklarından biri olarak kabul edilirken, Kevin Durant'in 2016'da katılmasıyla Warriors da "yenilmez takım" tartışmalarının merkezine yerleşmişti.



Şimdi ise mevcut Thunder kadrosu, benzer bir tarihsel dominasyonun eşiğinde görülüyor.



Geçen sezon NBA şampiyonluğuna ulaşan Oklahoma City, bu sezon daha da güçlü bir görüntü sergiledi. Ligin MVP'si Shai Gilgeous-Alexander liderliğindeki Thunder; derin kadrosu, iki yönlü oyun yapısı ve yüksek atletizmiyle 2025-26 sezonunda tarihi bir yürüyüş gerçekleştiriyor.



Normal sezonu NBA'in en iyi derecesi olan 64 galibiyetle tamamlayan Oklahoma City, playofflarda da rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Thunder'ın playoff'taki ortalama galibiyet farkının 18.3 sayı olduğu belirtildi.



İlk turda Phoenix Suns'ı rahat geçen Oklahoma City, şu anda LeBron James'li Lakers karşısında seride 3-0 önde bulunuyor ve üst üste ikinci kez Batı Konferansı Finali'ne çıkmaya çok yakın durumda.



Thunder'ın bu sezon da şampiyon olması halinde, NBA tarihinin en iyi takımları arasındaki yerinin artık tartışmasız şekilde kabul edileceği yorumları yapılıyor.



