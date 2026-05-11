Hakan Safi'nin büyük seçim kozu Leao!

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Hakan Safi'nin en büyük hayali Rafael Leao...



Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli süperstar için Hakan Safi, Milan - Atalanta maçında da tribünlerde yer aldı.



Safi'nin görüşmeleri ilerletmek için İtalya'ya giderek hem Milan'lı yöneticilerle hem de Leao'nun temsilcileriyle bir araya geldiği öğrenildi.



LEAO'NUN BONSERVİSİ 50-60 MİLYON EURO!



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan devi, Portekizli futbolcu için 50-60 milyon euro civarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.



SEZON PERFORMANSI



Milan'da bu sezon 29 maçta süre bulan 26 yaşındaki Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.







