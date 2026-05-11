11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Hakan Safi'nin büyük seçim kozu Leao!

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Hakan Safi, dünyaca ünlü yıldız Rafael Leao transferi için İtalya'da.

11 Mayıs 2026 09:49
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Hakan Safi'nin en büyük hayali Rafael Leao...

Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli süperstar için Hakan Safi, Milan - Atalanta maçında da tribünlerde yer aldı.

Safi'nin görüşmeleri ilerletmek için İtalya'ya giderek hem Milan'lı yöneticilerle hem de Leao'nun temsilcileriyle bir araya geldiği öğrenildi.

LEAO'NUN BONSERVİSİ 50-60 MİLYON EURO!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan devi, Portekizli futbolcu için 50-60 milyon euro civarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 29 maçta süre bulan 26 yaşındaki Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
