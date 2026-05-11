Joao Cancelo'dan tarihe geçen başarı!

Barcelona forması giyen Joao Cancelo, tarihe geçen bir başarıya imza attı.



Barcelona, sahasında ağırladığı Real Madrid'i mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Portekizli futbolcu, Avrupa'nın 4 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.



-Serie A (Juventus)

-Premier Lig (Manchester City)

-Bundesliga (Bayern Münih)

-La Liga (Barcelona)



BENFICA'DA DA ŞAMPİYON



Cancelo, bu başarısının yanı sıra Portekiz'de Benfica ile de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



