Joao Cancelo'dan tarihe geçen başarı!

Barcelona forması giyen Joao Cancelo, tarihe geçen bir başarıya imza attı.
Barcelona, sahasında ağırladığı Real Madrid'i mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Portekizli futbolcu, Avrupa'nın 4 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.
-Serie A (Juventus)
-Premier Lig (Manchester City)
-Bundesliga (Bayern Münih)
-La Liga (Barcelona)
BENFICA'DA DA ŞAMPİYON
Cancelo, bu başarısının yanı sıra Portekiz'de Benfica ile de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Barcelona, sahasında ağırladığı Real Madrid'i mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Portekizli futbolcu, Avrupa'nın 4 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.
-Serie A (Juventus)
-Premier Lig (Manchester City)
-Bundesliga (Bayern Münih)
-La Liga (Barcelona)
BENFICA'DA DA ŞAMPİYON
Cancelo, bu başarısının yanı sıra Portekiz'de Benfica ile de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.