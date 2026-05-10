Mersinspor'dan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Mersinspor'u 90-80 yendi. Mersin ekibi, lige veda etti.



Mücadelede ilk sayı konuk ekipte March'ın dışarıdan atışıyla geldi. Trabzonspor, Berk Demir, Hamm ve Reed'in bulduğu sayılarla karşılık vererek ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.



İkinci periyota Reed ve Taylor'un etkili oyunuyla hızlı başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada farkı 12'ye kadar çıkardı. (35-23) Trabzonspor, üstünlüğünü hissettirdiği periyotu 49-33 önde bitirdi.



Trabzonspor, Ege Arar'ın hücum ribauntlarındaki etkili oyunuyla üçüncü periyotu 66-55'lik skorla üstün geçti.



Bordo-mavililer, son periyotu da önde bitirerek maçtan 90-80 galip ayrıldı.



Mesinspor, ONVO Büyükçekmece Basketbol'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.



Salon: Hayri Gür



Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar



Trabzonspor: Reed 25, Berk Demir 9, Yeboah 11, Hamm 12, Taylor 12, Girard 12, Alican Güney 2, Batu Bircan, Ege Arar 7, Dorukhan Engindeniz



Mersinspor: Olaseni 11, March 23, Cowan 19, Ergi Tırpancı 2, Chassang, Kartal Özmızrak 4, Leon Apaydın 3, White 18, Enoch



1. Periyot: 25-20



Devre: 49-33



3. Periyot: 66-55



