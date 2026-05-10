Gürcan Bilgiç'ten Zeki Murat Göle övgüsü!

Fotomaç spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.
İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı;
"FİKİRLER 'ACABA'YA DÖNDÜ"
"Fenerbahçe kurmaylarının maç öncesinde "Hedef ikincilik, Şampiyonlar Ligi elemeleri" diyorlardı. İlk yarı bitip, soyunma odasına gelip, Seyrantepe'den gelen "Antalya galip" haberini aldıklarında ise fikirler 'acaba'ya döndü."
"TEMİZ VE NET BİR OYUN OYNADILAR"
"Temiz ve net bir oyun oynadılar. Ligde 'eleğini asmış' Konyaspor'un da maçtaki hevesiarzusu düşüktü. Beşiktaş galibiyeti, final bekleyişi, Fred'in erken gelen golü ile de birleşince tek taraflı oynanmaya başladı."
"ZEKİ MURAT GÖLE FARKINI ORTAYA KOYDU"
"İkinci yarıda 'kazanalım' refleksi, Konyaspor'a davet çıkardı. 15 dakikalık baskının bir korner golü ile kırılmasıyla, teknik adamların oyuncu koruma modu açıldı, değişiklikler başladı. Zeki Murat Göle, 'Ligi bilen Türk antrenör' farkını ortaya koydu bir daha."
"ÜÇLÜ ORTA SAHASI İLE RAKİBE HÜKMETTİ"
"Üçlü orta sahası ile rakibe de hükmetti, oyuna da. Kaç maç sonra bilmiyorum ama yine duran toptan gol attılar. Arka direk tutkusundan vazgeçip, zayıf noktayı seçtiler belki de. Skriniar yok, Asensio yok, ikinci yarıda Çağlar da yok. Santrafor zaten yok."
"KALEM OYNATMAYACAKTIK"
"Ceza alanı içinde ve çevresinde pas - şut arasında verilen son kararlardaki yanlışlar olmasa, üç gol atılan maçta, fazlası için kalem oynatmayacaktık. Şampiyonluğun son maça kalmasının mucize olmaktan çıktığı dakikalar yaşanıyordu aynı zamanda Seyrantepe'de. 'Öyle şey olmaz' diyen Galatasaraylı arkadaşların tırnaklarını yediği anlarda galibiyet golleri geldi, hepsi rahatladı."
"AKIL VE AKİLLİK GERİ DÖNER"
"Bunu şunun için yazdım; bir santrafor alınsaydı, Tedesco değişikliği zamanında yapılsaydı, bugün başka kelimeler kullanıyor olabilirdik. Kongreler, seçimler, acemiliklerle Fenerbahçe yönetilmedi, savruldu, 'yapı'ya çok iş bırakmadan ikinci bitirdiler ligi. Umarım kongre ile birlikte akıl ve akillik geri döner."
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27