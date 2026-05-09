09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
2-2
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
3-0
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
2-0
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Metin Diyadin: "Bütün duam takımı ligde tutmak"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, ligdeki Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

calendar 09 Mayıs 2026 23:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Metin Diyadin: 'Bütün duam takımı ligde tutmak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, "Bütün duam, arzum, çabam kulübü Süper Lig'de tutmak. İnşallah başarırız." dedi.

Başkent ekibinde bu sezon ikinci kez göreve getirilen Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği'nin son haftalarda zorlu, kaoslu bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Kasımpaşa ile "final" niteliğinde bir maç oynadıklarını vurgulayan Diyadin, "Çok zorlu olacağı muhakkaktı ama gerçekten iyi hazırlandık. Daha önce oyuncularla çalışmamız, avantajımızdı. Daha önceki galibiyetlerdeki, bol gollü maçlardaki kadronun hemen hemen aynısını tercih ettik. Bundan önce çok değişkenlik oluyordu. Aynı çocukları tercih ettik ki alışmış oldukları bir oyundu o aslında." diye konuştu.

Diyadin, maça şok 2 golle başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Oyun oynamaya bile fırsat kalmadan 2-0 geriye düştük. Camianın, taraftarın, herkesin yaşadığı stresin üzerine düştük gibi oldu. Maçtan önce de çocuklara 'Öne geçebiliriz, geriye düşebiliriz, sakın son dakikaya kadar bırakmayın, biz kazanacağız.' dedim. Allah'a şükür nitekim de öyle oldu. Oyuncularla o bağı kurduğunuz zaman samimi çocuklar, bütün o mücadeleyi verdik ve galip geldik. Tabii herkes seviniyor, biz de seviniyoruz, en azından son haftaya taşıdık gibi oldu. Ligde kalma değil bu. Onun için son hafta inşallah ligde kalırız. Gençlerbirliği, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı, camianın gitgide büyümesi... Bunlar önemli şeyler. Çok ayrıntıya girmeyeceğim bugün. Önce bir ligde kalalım. Allah nasip ederse ondan sonra daha ayrıntılı konuşabiliriz. Çünkü bu süreçler, kolay süreçler değil. Gençlerbirliği'nin varlığı, camiada başta ben olmak üzere herkesin şahsi düşünceleri ya da kariyerlerinin çok ötesindedir. Bütün duam, arzum, çabam kulübü Süper Lig'de tutmak. Bu bizim için biraz şart. İnşallah başarırız. Bir maçımız var, bir şeyler çıkarmamız gerekecek zorunlu olarak. Gönül isterdi ki bu haftalara rahat girelim ama yapacak da bir şey yok. Herkesin çok anlamasını beklemiyorum da gerçekten farklı duygular beslediğim kulübüm. Orada binlerce çocuk altyapıda, aileleri, herkes... Bunlar duygu anlamında da çok önemli, onun için bütün duam Gençlerbirliği'nin ligde kalması. Yoksa benim, onun, bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok."

Ziraat Türkiye Kupası hedefiyle ilgili soruya Diyadin, "Bizim ciddi anlamda bir kadro darlığımız var. Yani rotasyon diyoruz ya rotasyonu yapmak bile zor. Bakacağız, kolay süreç değil. Önemli olan burada yine söylüyorum, başta ben olmak üzere hiç kimsenin hiçbir önemi yok. Gençlerbirliği'nin bu ligde her anlamda var olması gerekiyor. Bu sadece bireysel düşünceler değil, ekonomisiyle, yapılanmasıyla en az 7-8 madde sayarız." yanıtını verdi.

Koita'nın arka adalesinden sakatlandığını söyleyen Diyadin, "Durumunu tam bilmiyorum ama bu arka adale sakatlıkları, kendi tecrübem 3-5 günde geçecek şeyler değil. Kolay değil, böyle eksiliyorsunuz." dedi.

Diyadin, Niang'ı bugün neden kadroda düşünmediğiyle ilgili soru üzerine, "Öncesine gitmeyeceğim. Niang'a, Fatih Karagümrük maçından sonra iki gün izin verilmiş, daha sonra Ankara'ya dönüşte bir tane idmana gelmedi. Son gün, dün geldi. Ben de kadroya almadım." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçıyla başlayan ilk döneminde tüm maçlarda gol attıklarına dikkati çeken Metin Diyadin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimizdeki oyuncu grubunun oynayabileceği bir oyun sistemini, şablonu ortaya çıkarmıştık. O şablon bizi taşıyordu. Daha sonra sakatlıklar ya da farklı gerekçelerle teknik adam değişikliklerinin getirdiği şeyle beraber farklı kadrolar, sistemler olabiliyor. Bütün maçlara baktığınız zaman hemen hemen aynı kadroyla çıktık ve aynı şeyleri söyledik. Yani gol atmadan maç kazanamazsınız. Kazanmanız gereken durumlarda gol yeme riskini de göze almanız gerekiyor. Benim oyun mantalitem oyunculara özgüven... Çünkü sezon başından beri çok derin bir kadromuz yok. Son maça kaldık. En önemli şey Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalıcı olması."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.