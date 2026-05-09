09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
2-2
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
3-0
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
2-0
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Joao Pereira: "Ana hedefimize ulaştık"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, ligdeki Kayserispor maçı sonrası konuştu.

calendar 09 Mayıs 2026 23:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Süper Lig'de kalarak hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarındaki son maçta galibiyet alarak işlerini yaptıklarını bildirdi.

Sahalarında bu sezon çok galibiyet almadıkları için Kayserispor maçının önemli bir sonuç olduğunu anlatan Pereira, "Ana hedefimize ulaştık. Alanyaspor bir sene daha Süper Lig'de mücadele edecek ve geçen seneden daha iyi bir sene geçiriyoruz. Son maçımızda 3 puan alırsak daha da iyi bir sezon olacak. Önümüzdeki takımlar puan kaybederse ön sıralarda bitirebileceğiz. Bunun için çalışacağız." dedi.

Pereira, Kayserispor'un kazanması gerektiğini bildiklerini ve buna göre maça hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Riskli oynayacaklarını biliyorduk. Maça iyi bir başlangıç yaptık ve golü de bulduk. Sonrasında kornerden bir gol yedik ki duran toplarda iyi olduklarını konuşmuştuk ve buna özel çalışmıştık ama yine de böyle bir golü yedik. Sonrasında iyi bir reaksiyon verdik ve galibiyeti aldık."

Mücadelenin 3-1'e gelmesinin ardından rakibin Chalov ve Mendes gibi kaliteli oyuncularla bloklar arası daha çok topla buluşmaya başladığını dile getiren Pereira, Kayserispor'un zaman zaman kendilerine zorluklar çıkardığını aktardı.

Bu anlarda kalecileri Paul Victor'un performansının öne çıktığını ifade eden Pereira, "Kalecimiz, yaptığı iyi kurtarışlarla başarılı bir performans gösterdi. Ofansif geçişlerde daha iyi olabilseydik, maçı daha rahat bir şekilde bitirebilirdik. Bu şekilde maçın sonlarında sıkıntı yaşadık." diye konuştu.

"Bir maçımız daha var"

Pereira, eksik oyunculara rağmen forma şansı bulan futbolcuların performansını överek, şunları kaydetti:

"Maestro, Ruan, Ümit Akdağ, Lima gibi eksiklikler nedeniyle yapılan konuşmalar bu maç için umut verici değildi. Ancak Fatih Aksoy, Viana, Enes Keskin, Janvier ve Meschack performanslarıyla iyi iş çıkardılar. Bugün oyuncularım bu konuşmalara iyi bir yanıt verdi. Oyuncularımı, teknik ekibimi, kulüp personelini, taraftarları ve yönetimi tebrik etmek istiyorum. Her zaman bize destek oldular ama sezon daha bitmedi. Bir maçımız daha var."

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun hastanede devam eden tedavisi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de ileten Pereira, "Dualarım onlarla, ailesiyle. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Bu galibiyet, bir anlamda ona birazcık da olsa keyif verebilmişse, daha iyi bir galibiyet demektir bizim için." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
