Joao Pereira: 'Ana hedefimize ulaştık'

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Süper Lig'de kalarak hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarındaki son maçta galibiyet alarak işlerini yaptıklarını bildirdi.



Sahalarında bu sezon çok galibiyet almadıkları için Kayserispor maçının önemli bir sonuç olduğunu anlatan Pereira, "Ana hedefimize ulaştık. Alanyaspor bir sene daha Süper Lig'de mücadele edecek ve geçen seneden daha iyi bir sene geçiriyoruz. Son maçımızda 3 puan alırsak daha da iyi bir sezon olacak. Önümüzdeki takımlar puan kaybederse ön sıralarda bitirebileceğiz. Bunun için çalışacağız." dedi.



Pereira, Kayserispor'un kazanması gerektiğini bildiklerini ve buna göre maça hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Riskli oynayacaklarını biliyorduk. Maça iyi bir başlangıç yaptık ve golü de bulduk. Sonrasında kornerden bir gol yedik ki duran toplarda iyi olduklarını konuşmuştuk ve buna özel çalışmıştık ama yine de böyle bir golü yedik. Sonrasında iyi bir reaksiyon verdik ve galibiyeti aldık."



Mücadelenin 3-1'e gelmesinin ardından rakibin Chalov ve Mendes gibi kaliteli oyuncularla bloklar arası daha çok topla buluşmaya başladığını dile getiren Pereira, Kayserispor'un zaman zaman kendilerine zorluklar çıkardığını aktardı.



Bu anlarda kalecileri Paul Victor'un performansının öne çıktığını ifade eden Pereira, "Kalecimiz, yaptığı iyi kurtarışlarla başarılı bir performans gösterdi. Ofansif geçişlerde daha iyi olabilseydik, maçı daha rahat bir şekilde bitirebilirdik. Bu şekilde maçın sonlarında sıkıntı yaşadık." diye konuştu.



"Bir maçımız daha var"



Pereira, eksik oyunculara rağmen forma şansı bulan futbolcuların performansını överek, şunları kaydetti:



"Maestro, Ruan, Ümit Akdağ, Lima gibi eksiklikler nedeniyle yapılan konuşmalar bu maç için umut verici değildi. Ancak Fatih Aksoy, Viana, Enes Keskin, Janvier ve Meschack performanslarıyla iyi iş çıkardılar. Bugün oyuncularım bu konuşmalara iyi bir yanıt verdi. Oyuncularımı, teknik ekibimi, kulüp personelini, taraftarları ve yönetimi tebrik etmek istiyorum. Her zaman bize destek oldular ama sezon daha bitmedi. Bir maçımız daha var."



Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun hastanede devam eden tedavisi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de ileten Pereira, "Dualarım onlarla, ailesiyle. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Bu galibiyet, bir anlamda ona birazcık da olsa keyif verebilmişse, daha iyi bir galibiyet demektir bizim için." şeklinde konuştu.



