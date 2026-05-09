Konyaspor - Fenerbahçe: 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakiakda Candaş Elbil ve Suat Güz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.
Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.
11'LER
Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğurcan, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Olaigbe, Bardhi, Muleka.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.
- 3 eksik
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Kaleci Ederson cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Dorgeles Nene de takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertlilerde herhangi bir sakatlık problemi bulunmayan Edson Alvarez, teknik heyet kararıyla Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Sarı kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi ise takımdaki yerini alabilecek.
- 5 isim sınırda
Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart sınırında.
Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin üçer kartı bulunuyor.
Bu futbolcuların maçta forma giyip kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.
