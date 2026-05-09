Serdal Adalı'nın büyük uğraşı: Sergen Yalçın

Lige haftalar önce havlu atan ve son oynanan Konyaspor maçıyla kupaya da veda eden Beşiktaş'ta ortalık yine yangın yeri.



Yönetim bu krizi yönetmekle uğraşıyor. Siyah beyazlı idareciler yeni sezon kadro mühendisliği, transfer politikası ve teknik yapılanma konusunda Yalçın'la ortak hareket ederken ortaya çıkan krizin aşılması için yoğun çaba sarfediliyor.



Amaç, Yalçın ve ekibiyle tasarlanan gelecek sezon planlamasının sekteye uğramaması.



İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR





Konya mağlubiyeti sonrası tribünlerden yükselen tepkiler sebebiyle moral bozukluğu yaşayan Sergen Yalçın'ın aldığı istifa kararı, Başkan Serdal Adalı'nın devreye girmesiyle sezon sonuna kadar beklemeye alındı.



Adalı'nın, "Sezon bitsin, ardından sağlıklı bir değerlendirme yaparız" mesajıyla Yalçın'ı sakinleştirdiği ifade edilirken, yönetimin önceliğinin tecrübeli hocayla gelecek sezonda da devam etme yönünde olduğu öğrenildi.



VEDA VE ÖZÜR MAÇI





Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son defa taraftarı karşısında boy gösterecek. Kara Kartal kötü geçen sezonda Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.



Sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Rashica'nın forma giyemeyeceği Beşiktaş'ta sınırdaki Salih Uçan ve Agbadou sarı kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak.



