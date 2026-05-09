09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
14:00
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
16:00
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
14:00
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
14:00
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
15:00
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
14:30
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
14:30

Serdal Adalı'nın büyük uğraşı: Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifa kararı yine büyük krize yol açtı. Başkan Serdal Adalı, gelecek sezon planlaması için birlikte çalıştığı hocasını istifa kararından vazgeçirmeye çalışıyor.

calendar 09 Mayıs 2026 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 11:06
Haber: Türkiye
Serdal Adalı'nın büyük uğraşı: Sergen Yalçın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Lige haftalar önce havlu atan ve son oynanan Konyaspor maçıyla kupaya da veda eden Beşiktaş'ta ortalık yine yangın yeri.

Yönetim bu krizi yönetmekle uğraşıyor. Siyah beyazlı idareciler yeni sezon kadro mühendisliği, transfer politikası ve teknik yapılanma konusunda Yalçın'la ortak hareket ederken ortaya çıkan krizin aşılması için yoğun çaba sarfediliyor.

Amaç, Yalçın ve ekibiyle tasarlanan gelecek sezon planlamasının sekteye uğramaması.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Konya mağlubiyeti sonrası tribünlerden yükselen tepkiler sebebiyle moral bozukluğu yaşayan Sergen Yalçın'ın aldığı istifa kararı, Başkan Serdal Adalı'nın devreye girmesiyle sezon sonuna kadar beklemeye alındı.

Adalı'nın, "Sezon bitsin, ardından sağlıklı bir değerlendirme yaparız" mesajıyla Yalçın'ı sakinleştirdiği ifade edilirken, yönetimin önceliğinin tecrübeli hocayla gelecek sezonda da devam etme yönünde olduğu öğrenildi.

VEDA VE ÖZÜR MAÇI

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son defa taraftarı karşısında boy gösterecek. Kara Kartal kötü geçen sezonda Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

Sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Rashica'nın forma giyemeyeceği Beşiktaş'ta sınırdaki Salih Uçan ve Agbadou sarı kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.