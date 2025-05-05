Seda Selek Halk TV'den ayrıldı mı, neden yok?

SEDA SELEK HALK TV'DEN AYRILDI MI?



Seda Selek, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile ekranlarda neden olmadığını duyurdu. Seda Selek'in Twitter'daki mesajı şu şekilde:

"İki gündür yayında beni göremeyen izleyiciler, dostlar merak etmişler. Maalesef bir süre daha ekranda olamayacağım. RTÜK'ün verdiği ceza kapsamında, beş haftalık yayın yasağım var. Çok uzun bir süre, üzgünüm.. Yeniden işimin başında olabilmek için gün sayacağım. Merak eden, arayan soran herkese teşekkür ederim."

Seda Selek, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Selek, bir televizyon sunucusu ve radyocudur. Seda Selek, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu oldu. Selek, medya kariyerine 1999 yılında Kuşdili Eğitim Merkezi'nde aldığı diksiyon ve spikerlik eğitimi ile başladı. Medya dünyasına adımını 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak atan Selek, ardından 24 TV, TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi birçok önemli kanalda sunuculuk ve moderatörlük görevlerinde de bulundu.