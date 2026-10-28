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Rıdvan Dilmen'den Batrakov sözleri: "Beklentimi 6 ay geri çektim"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbiyi yorumladı. Dilmen, sarı-kırmızılı takımın genç futbolcu Aleksey Batrakov'dan övgüyle bahsetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 14:16
Rıdvan Dilmen'den Batrakov sözleri: 'Beklentimi 6 ay geri çektim'
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Batrakov
Batrakov
Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de hafta sonu oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi. Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından derbiyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rıdvan Dilmen, TV 8'de katıldığı yayında iki takımın savunmadan çıkışlarını değerlendirerek, "Savunmadan topla çıkmak. Yeni moda bu. Uzun oynayan pek takımı görmeyiz Fenerbahçe dışında. Büyük kulüpler pasla çıkarlar. Galatasaray nasıl çıkıyor? Uğurcan top alıyor. Sanchez sağ beke geliyor. Abdülkerim sol beke geliyor. Dönüşümlü olarak Lemina ile Torreira geliyor. Uğurcan sol stopere, sağ stopere veya merkez orta sahaya." dedi. 

Dilmen sözlerine şöyle devam etti, "Fenerbahçe ön alan presi yapabilecek nitelikte bir takım değil. Lukaku yapmaz, Greenwood yapmaz, İrfan Can yapmaz. Oğuz bekiyle ancak gelebilir. Bekleri de bir çıkarıyorlar buraya. Daha Barış'a falan gelmedim."

Dilmen ayrıca, "Geçelim Fenerbahçe Türkiye'de bir tek Fenerbahçe yapıyor. Ederson topu alıyor. Müthiş teknik bir oyuncu. Pas isabeti Ederson'un Uğurcan'ın altında. Bunun sebebi Uğurcan'dan kötü olduğu için değil. Müthiş bir ayağı var. Bir bakıyor sağ bek sağ bekte. Barış gelmiş oraya. Skriniar burada, Brown burada, Levent burada. Bakıyor bari çıkın diyor. Sürüyor sürüyor uzun atıyor. Galatasaray'ın da istediği bu zaten. Bu fark önemli bir fark." değerlendirmesinde bulundu.

Derbiyle ilgili sözlerine şunları ekledi, "Galatasaray sakin kalıyor. Fit durumda oyuncular. Bence manşetim şu, 'Ederson puan almaya yetmedi'. Parmaklarının tırnaklarının ucuyla 3 tane top çıkardı. Maçı tutmaya çalıştı, başardı da. Ederson'un muazzam oyunu, Fenerbahçe'nin fark yememesini sağladı. Acı ama doğru."

BATRAKOV YORUMU

Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı ve son dönemde formunu artıran Aleksey Batrakov'a dikkat çeken Rıdvan Dilmen, "Uğurcan'dan başlayıp stoperler Torreira, Lemina, Batrakov da geliyor. Müthiş bir yetenek. Yalnız beklentimi 6 ay geri çektim. Çok yetenekli bir oyuncu." dedi.

Rıdvan Dilmen daha önce katıldığı yayında Batrakov için, "Şunu beklememek lazım, Batrakov geldi 10 numaraya bulduk. Yok. Onun minimum 2 yıla ihtiyacı var. Üst düzey oynaması için. Ben öyle görüyorum." demişti.  

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