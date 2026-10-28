A Milli Takım'da teknik direktörlük görevini üstlenen Sergen Yalçın'ın ekibi şekilleniyor.
Son olarak 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor'da çalışan Erol Ayçiçek, milli takımın kaleci antrenörlüğüne getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FETHİYESPOR'DAN BAŞARI MESAJI
Muğla ekibinde Mustafa Ceviz'in teknik kadrosunda bulunan Ayçiçek'in yeni görevini Fethiyespor duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Kaleci Antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ'TAN SONRA MİLLİ TAKIMDA
Ayçiçek, Sergen Yalçın ile daha önce Beşiktaş'ta da birlikte çalışmıştı. Siyah-beyazlı ekipte aynı teknik kadroda görev yapan ikili, bu kez A Milli Takım'da buluştu.
Sergen Yalçın'ın milli ekibine 2. Lig'den antrenör!
A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın teknik ekibine Erol Ayçiçek katıldı. Fethiyespor'da görev yapan deneyimli kaleci antrenörü, ay-yıldızlılarda Yalçın ile yeniden bir araya geldi.
A Milli Takım'da teknik direktörlük görevini üstlenen Sergen Yalçın'ın ekibi şekilleniyor.
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