Sergen Yalçın'ın milli ekibine 2. Lig'den antrenör!

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevini üstlenen Sergen Yalçın'ın ekibi şekilleniyor.



Son olarak 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor'da çalışan Erol Ayçiçek, milli takımın kaleci antrenörlüğüne getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FETHİYESPOR'DAN BAŞARI MESAJI



Muğla ekibinde Mustafa Ceviz'in teknik kadrosunda bulunan Ayçiçek'in yeni görevini Fethiyespor duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Kaleci Antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



BEŞİKTAŞ'TAN SONRA MİLLİ TAKIMDA



Ayçiçek, Sergen Yalçın ile daha önce Beşiktaş'ta da birlikte çalışmıştı. Siyah-beyazlı ekipte aynı teknik kadroda görev yapan ikili, bu kez A Milli Takım'da buluştu.







