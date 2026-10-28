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Arda Turan'dan derbi sonrası: "Savaştayız, saygılı olmalıyız!"

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederek Ukrayna Kupası'nda çeyrek finale yükselirken, deneyimli teknik adamın oyuncularına yaptığı saygı ve sosyal medya uyarısı dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 13:07
Fotoğraf: Imago
Arda Turan'dan derbi sonrası: 'Savaştayız, saygılı olmalıyız!'
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Ukrayna Kupası'nda Shakhtar Donetsk, derbide Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Arda Turan'ın maçın ardından soyunma odasında yaptığı konuşma ise beğeni topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası son 16 turunda Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi.

Ligde averajla ikinci sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 4 puanla yoluna devam eden Shakhtar, kupada son 8 takım arasına kaldı.

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DERBİDE 3 GOLLE KAZANDI

Shakhtar Donetsk, Gleiker Mendoza'nın 43'te attığı golle öne geçip ilk devreyi önde kapatırken 74'te Isaque Silva farkı ikiye çıkardı. Alisson Santana ise 87'de kaydettiği golle skoru belirledi. Maçın ardından 90 dakikayı değerlendiren Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın rakibine yönelik açıklamaları beğeni topladı.

Arda Turan maç sonunda ve soyunma odasındaki konuşmasında oyuncularına sosyal medyada yaptıkları paylaşımlara dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Turan maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Dinamo Kiev'i yenmek her zaman büyük bir galibiyet. Oyuncularımı yaptıkları işten dolayı tebrik ediyorum. Kibirlenmemeliyiz. Oyunumuzu oynamaya devam etmeliyiz. Inter ve Zorya karşısında muhteşem oynamıştık, Zorya'nın ilk yarısı. Skoru bulamamıştık. Bugün skoru bulduk. Devam etmeliyiz. Bir şey kazanmadık ama bir üst tura çıktık. Dinamo Kiev maçı isim olarak büyük bir derbi. Kazandığımız için mutluyuz ama cuma günü en hazır halimizde hazır olmalıyız." dedi.

Arda Turan ayrıca, "Shakhtar için en önemli rakip her zaman Dinamo Kiev. Real Madrid'den, Sporting'den, AEK'ten de. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz ama Shakhtar, kazandığı kupaların mutluluğunu yaşamalı. Bunu öğretiyoruz oyuncularımıza. Sevinmeden daha çok birbirimize saygı göstermeliyiz. Bu ülkenin insanlarına daha güzel örnek olabilelim. Saygı çerçevesi içinde de sevinebiliriz." açıklamasında bulundu.

"SAVAŞTAYIZ, BİLİYORSUNUZ"

Soyunma odasında ise oyuncularına yaptığı konuşmada Arda Turan şunları kaydetti, "Diğer şeylere saygılı olmalıyız. Savaştayız. Bunu biliyorsunuz. Galibiyetten keyif aldığınızı biliyorum ama saygılı olmalıyız. Sosyal medya paylaşımlarınızda dikkatli olun. Hepinizi çok seviyorum ve harika bir iş başardınız. Harika oynadınız. Ama cuma günü bir maçımız daha var. 3 puana ihtiyacımız var. Kupayı kazandığımızda yine sevineceğiz. Daha önce nasıl sevindiğimiz hatırlıyorsunuz değil mi? Hepinizi kutluyorum ama saygı çok önemli."

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