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Kawhi, diz sakatlığı sebebiyle en az 1 hafta yok

Toronto Raptors, sol dizinde şişlik bulunan Kawhi Leonard'ın bir hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Görüntülemelerde yeni oluşmuş bir sakatlığa rastlanmadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 12:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kawhi, diz sakatlığı sebebiyle en az 1 hafta yok
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Toronto Raptors yıldızı Kawhi Leonard, sol dizindeki şişlik nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon sürecine girecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüp, Leonard'ın durumunun bir hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Yapılan görüntülemelerde akut bir sakatlık tespit edilmediği belirtildi.

Tümü
Pazar günü Minnesota Timberwolves'a karşı alınan 117-94'lük mağlubiyette forma giymeyen Leonard'ın dizinde ağrı bulunmuyor.

Şişliğin eklemdeki yıpranmaya bağlı olduğu değerlendirilirken yıldız oyuncu, önümüzdeki bir hafta boyunca basketbol çalışmalarına katılmayacak.

Toronto, bu hafta Orlando Magic ile iki kez karşılaştıktan sonra dört maçlık deplasman turuna çıkacak.

Raptors Başantrenörü Darko Rajakovic, Leonard'ın yokluğunda diğer oyuncuların vereceği tepkiyi görmek istediğini söyledi:

"Kawhi oynamadığında elbette çok önemli bir parçamız eksik oluyor ama bu, diğer oyuncular için birçok fırsat yaratıyor.

Yeterince yetenekliyiz. Takımımızda onun yokluğunu aşabilecek kadar imkânımız var."

Rajakovic, bu dönemin takımın gelişimine katkı sağlayabileceğine inandığını belirtti:

"Çalışmalarımızda, nasıl savunma yapmak istediğimiz konusunda, yapabileceğimiz küçük değişikliklerde ve nasıl gelişeceğimiz konusunda çok net ve amaçlı hareket etmemiz gerekiyor.

Bu süreçte birçok oyuncunun sorumluluk alıp gelişeceğinden ve iyi bir takım kimyası oluşturacağımızdan eminim.

Böylece Kawhi geri döndüğünde takıma uyum sağlaması daha da kolay olacak."

Leonard, salı günü sosyal medya hesabından da bir açıklama yayımladı.

Yaz döneminde Los Angeles Clippers ile yapılan büyük takasın ardından Toronto'ya dönen 35 yaşındaki oyuncu, Raptors'taki ikinci dönemine düşük şut yüzdesiyle başladı.

Leonard, sezonun ilk bölümünde yüzde 32,4 saha içi isabetiyle 19,5 sayı ortalaması yakaladı.

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