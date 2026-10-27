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Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı için resmi açıklama!

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Liverpool maçına sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun son durumunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 17:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı için resmi açıklama!
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İngiltere Lig Kupası 4. tur maçında Brighton, 28 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadele öncesinde Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sakatlığı nedeniyle Liverpool maçına devam edemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığıyla ilgili konuştu.

FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMASI

Hürzeler, bugün yapacakları antrenmanın ardından Ferdi Kadıoğlu ve Chema Andres'in Manchester City maçında süre alıp almayacaklarını netleşeceğini ancak hafta sonundaki lig karşılaşmasına hazır olmalarını beklediğini söyledi.

Sakatlıklarla ilgili açıklamasında Hürzeler, "Kalçaya hafif bir darbe aldı. Elbette çok acı verici. Yani bu, her iki oyuncunun da acıyla başa çıkması gereken bir durum ve bence her oyuncu acıyı farklı hissediyor. Bugün antrenman yapıp yapmayacaklarına, yaparlarsa antrenmanda nasıl olacaklarına bakmamız gerekiyor ve eğer oynayabilecek durumda olurlarsa elbette yarın için bir seçenek olacaklar. Ama ikisi de hafta sonunda forma giyebilecek durumda olabilir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Brighton'ın Liverpool'a konuk olduğu maçta Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

Ferdi, maçın 4. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede aldığı darbenin ardından yerde kalmış ve mücadeleye devam edememişti.



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