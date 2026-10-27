Bugün
15:30
Boluspor
Karşıyaka
Bugün
23:00
Fleetwood Town
Arsenal
Bugün
20:30
Sassuolo
Lazio
Bugün
22:45
Roma
Cagliari
Bugün
22:45
Torino
Como
Bugün
22:45
Leicester City
Wigan Athletic
Bugün
22:45
Luton Town
Doncaster Rovers

Manchester United'da büyük kararsızlık

Manchester United'da Michael Carrick'in geleceği tartışılırken Julian Nagelsmann seçeneğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Alman teknik adama kulüp içinde destek olsa da göreve gelme ihtimalinin düşük görüldüğü belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester United'da büyük kararsızlık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık yenilgi, Manchester United'da teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskıyı artırdı. İngiliz ekibinde yönetimin Carrick'in durumunu değerlendirdiği öne sürülürken olası değişiklik için farklı isimler gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'in haberine göre Manchester United'ın oyuncu alımından sorumlu yöneticisi Christopher Vivell, RB Leipzig'de birlikte çalıştığı Julian Nagelsmann'a sıcak bakıyor.

Buna karşın kulübe yakın kaynakların, Carrick ile yolların ayrılması halinde bile Alman çalıştırıcının takımın başına geçmesini düşük ihtimal olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Tümü
HOWE İÇİN PREMIER LİG AVANTAJI

Manchester United Futbol Direktörü Jason Wilcox'un ise teknik direktör tercihinde Premier Lig deneyimine önem verdiği ve Eddie Howe ismini öne çıkardığı ileri sürüldü.

Bournemouth'taki çalışmalarının ardından Newcastle United'ın başına geçen Howe'un yanı sıra Antonio Conte'nin adı da İngiliz ekibiyle anılıyor.

YÖNETİM CARRICK'İN DURUMUNU GÖRÜŞTÜ

Kulübün CEO'su Omar Berrada ile Jason Wilcox'un, Bournemouth yenilgisinin ardından pazartesi sabahı Carrick'in geleceğine ilişkin görüşme yaptığı belirtildi.

Aynı gün öğleden sonra Carrington'a gelen Carrick'in tesiste yaklaşık üç saat kaldığı ve Manchester United 21 Yaş Altı Takımı'nın Hull City ile kapalı kapılar ardında oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip ettiği ifade edildi.

"NORMAL ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUM"

Bournemouth maçının ardından görevden alınma ihtimali sorulan Carrick, durumun farkında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Durumu tamamen anlıyorum. Açıkçası özel olarak bir şey beklemiyorum. Normal şekilde devam ediyorum. Burayı seviyorum. Alınacak karar ne olursa olsun, her zaman kulüp için en iyisi olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım."

Berrada ve Wilcox ile maç sonunda kısa bir görüşme yaptığını da söyleyen İngiliz çalıştırıcı, bunun olağan maç sonu ziyaretlerinden farklı olmadığını dile getirdi.

Mayıs ayında kalıcı olarak göreve getirilen Carrick'in, mevcut durumda 31 Ekim Cumartesi günü Chelsea deplasmanında takımının başında olması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.