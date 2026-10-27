Manchester United'da büyük kararsızlık

Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık yenilgi, Manchester United'da teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskıyı artırdı. İngiliz ekibinde yönetimin Carrick'in durumunu değerlendirdiği öne sürülürken olası değişiklik için farklı isimler gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre Manchester United'ın oyuncu alımından sorumlu yöneticisi Christopher Vivell, RB Leipzig'de birlikte çalıştığı Julian Nagelsmann'a sıcak bakıyor.
Buna karşın kulübe yakın kaynakların, Carrick ile yolların ayrılması halinde bile Alman çalıştırıcının takımın başına geçmesini düşük ihtimal olarak değerlendirdiği aktarıldı.
HOWE İÇİN PREMIER LİG AVANTAJI
Manchester United Futbol Direktörü Jason Wilcox'un ise teknik direktör tercihinde Premier Lig deneyimine önem verdiği ve Eddie Howe ismini öne çıkardığı ileri sürüldü.
Bournemouth'taki çalışmalarının ardından Newcastle United'ın başına geçen Howe'un yanı sıra Antonio Conte'nin adı da İngiliz ekibiyle anılıyor.
YÖNETİM CARRICK'İN DURUMUNU GÖRÜŞTÜ
Kulübün CEO'su Omar Berrada ile Jason Wilcox'un, Bournemouth yenilgisinin ardından pazartesi sabahı Carrick'in geleceğine ilişkin görüşme yaptığı belirtildi.
Aynı gün öğleden sonra Carrington'a gelen Carrick'in tesiste yaklaşık üç saat kaldığı ve Manchester United 21 Yaş Altı Takımı'nın Hull City ile kapalı kapılar ardında oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip ettiği ifade edildi.
"NORMAL ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUM"
Bournemouth maçının ardından görevden alınma ihtimali sorulan Carrick, durumun farkında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Durumu tamamen anlıyorum. Açıkçası özel olarak bir şey beklemiyorum. Normal şekilde devam ediyorum. Burayı seviyorum. Alınacak karar ne olursa olsun, her zaman kulüp için en iyisi olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım."
Berrada ve Wilcox ile maç sonunda kısa bir görüşme yaptığını da söyleyen İngiliz çalıştırıcı, bunun olağan maç sonu ziyaretlerinden farklı olmadığını dile getirdi.
Mayıs ayında kalıcı olarak göreve getirilen Carrick'in, mevcut durumda 31 Ekim Cumartesi günü Chelsea deplasmanında takımının başında olması bekleniyor.
Buna karşın kulübe yakın kaynakların, Carrick ile yolların ayrılması halinde bile Alman çalıştırıcının takımın başına geçmesini düşük ihtimal olarak değerlendirdiği aktarıldı.
HOWE İÇİN PREMIER LİG AVANTAJI
Manchester United Futbol Direktörü Jason Wilcox'un ise teknik direktör tercihinde Premier Lig deneyimine önem verdiği ve Eddie Howe ismini öne çıkardığı ileri sürüldü.
Bournemouth'taki çalışmalarının ardından Newcastle United'ın başına geçen Howe'un yanı sıra Antonio Conte'nin adı da İngiliz ekibiyle anılıyor.
YÖNETİM CARRICK'İN DURUMUNU GÖRÜŞTÜ
Kulübün CEO'su Omar Berrada ile Jason Wilcox'un, Bournemouth yenilgisinin ardından pazartesi sabahı Carrick'in geleceğine ilişkin görüşme yaptığı belirtildi.
Aynı gün öğleden sonra Carrington'a gelen Carrick'in tesiste yaklaşık üç saat kaldığı ve Manchester United 21 Yaş Altı Takımı'nın Hull City ile kapalı kapılar ardında oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip ettiği ifade edildi.
"NORMAL ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUM"
Bournemouth maçının ardından görevden alınma ihtimali sorulan Carrick, durumun farkında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Durumu tamamen anlıyorum. Açıkçası özel olarak bir şey beklemiyorum. Normal şekilde devam ediyorum. Burayı seviyorum. Alınacak karar ne olursa olsun, her zaman kulüp için en iyisi olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım."
Berrada ve Wilcox ile maç sonunda kısa bir görüşme yaptığını da söyleyen İngiliz çalıştırıcı, bunun olağan maç sonu ziyaretlerinden farklı olmadığını dile getirdi.
Mayıs ayında kalıcı olarak göreve getirilen Carrick'in, mevcut durumda 31 Ekim Cumartesi günü Chelsea deplasmanında takımının başında olması bekleniyor.