FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nun ikinci maçında Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 28 Ekim Çarşamba günü Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'yi konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ BOA İKİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR!
Organizasyona galibiyetle başlayan Beşiktaş BOA, B Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Çekya temsilcisi DSK Basketball Brandys'i 83-48 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, Villeneuve d'Ascq LM karşısında ikinci galibiyetini elde etmeye çalışacak.
İKİ TAKIM DA GALİBİYETLE BAŞLADI!
Beşiktaş BOA'nın rakibi Villeneuve d'Ascq LM de gruptaki ilk maçını kazanmayı başardı.
Fransa temsilcisi, DSK Basketball Brandys karşısında 92-51'lik galibiyet elde etti.
Böylece B Grubu'nun ikinci maçında, organizasyona galibiyetle başlayan iki takım karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ BOA İKİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR!
Organizasyona galibiyetle başlayan Beşiktaş BOA, B Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Çekya temsilcisi DSK Basketball Brandys'i 83-48 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, Villeneuve d'Ascq LM karşısında ikinci galibiyetini elde etmeye çalışacak.
İKİ TAKIM DA GALİBİYETLE BAŞLADI!
Beşiktaş BOA'nın rakibi Villeneuve d'Ascq LM de gruptaki ilk maçını kazanmayı başardı.
Fransa temsilcisi, DSK Basketball Brandys karşısında 92-51'lik galibiyet elde etti.
Böylece B Grubu'nun ikinci maçında, organizasyona galibiyetle başlayan iki takım karşı karşıya gelecek.