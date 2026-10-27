Fernando Muslera çok korkuttu!

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin Kapanış Ligi'nin 14. haftasında oynanan Union Santa Fe karşılaşmasında yaşadığı rahatsızlıkla korkuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Estudiantes de La Plata'nın ilk 11'inde sahaya çıkan Uruguaylı kaleci, mücadelenin 9. dakikasında başının dönmesi üzerine kendini yere bıraktı.



SAĞLIK EKİPLERİ SAHAYA GİRDİ



Kısa süre yerde kalan ve hakemle konuşan Muslera için sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi. İlk müdahalesi sahada yapılan deneyimli file bekçisi, tedavisinin ardından kaleye döndü.



Karşılaşmanın kalan bölümünde de görev yapan Muslera, 90 dakikayı tamamladı. Dört golün atıldığı mücadelede Estudiantes, Union Santa Fe deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.





Fernando Muslera se mareó en pleno partido y generó preocupación durante el partido entre Estudiantes de La Plata y Unión de Santa Fe. ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷 https://t.co/7uFFcUiFEy



— ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) October 26, 2026