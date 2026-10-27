Bugün
15:30
Boluspor
Karşıyaka
Bugün
23:00
Fleetwood Town
Arsenal
Bugün
20:30
Sassuolo
Lazio
Bugün
22:45
Roma
Cagliari
Bugün
22:45
Torino
Como
Bugün
22:45
Leicester City
Wigan Athletic
Bugün
22:45
Luton Town
Doncaster Rovers

Fernando Muslera çok korkuttu!

Estudiantes'in Union Santa Fe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmada baş dönmesi yaşayan Fernando Muslera, sahada yapılan müdahalenin ardından mücadeleyi tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 13:34 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 13:35
Fernando Muslera çok korkuttu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin Kapanış Ligi'nin 14. haftasında oynanan Union Santa Fe karşılaşmasında yaşadığı rahatsızlıkla korkuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Estudiantes de La Plata'nın ilk 11'inde sahaya çıkan Uruguaylı kaleci, mücadelenin 9. dakikasında başının dönmesi üzerine kendini yere bıraktı.

SAĞLIK EKİPLERİ SAHAYA GİRDİ

Kısa süre yerde kalan ve hakemle konuşan Muslera için sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi. İlk müdahalesi sahada yapılan deneyimli file bekçisi, tedavisinin ardından kaleye döndü.

Karşılaşmanın kalan bölümünde de görev yapan Muslera, 90 dakikayı tamamladı. Dört golün atıldığı mücadelede Estudiantes, Union Santa Fe deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.