Marco Silva'dan Jhon Duran'ın kırmızı kartı için açıklama

Benfica forması giyen Jhon Duran, Santa Clara ile deplasmanda oynanan maçın 90+5. dakikasında kırmızı kart gördü. Benfica Teknik Direktörü Marco Silva: "Görüntüler sizde (Sport TV), umarım tüm görüntüleri yayınlarsınız! Tüm görüntüleri yayınlayın ve sonra Duran'ın ne yaptığını görelim. Tüm görüntüleri yayınlayın ve bu sezon daha önce de olduğu gibi, her şeyi görmek ve anlamak için tribün görüntülerinin gelmesini üç gün beklemek zorunda kalmayız! Umarım her şeyi gösterirler, sonra da neler olduğunu görürüz. Duran'ın sözüne inanmak zorundayım. Bana kesinlikle hiçbir şey yapmadığını söyledi. Eğer hiçbir şey yapmadan kırmızı kart gördüyse, umarım birisinin kırmızı kartı iptal edecek cesareti olur!" https://t.co/ERepjKPURv



— Sporx (@sporx) October 27, 2026