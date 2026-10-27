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Marco Silva'dan Jhon Duran'ın kırmızı kartı için açıklama

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, Santa Clara maçında kırmızı kart gören Jhon Duran ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 13:53 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 13:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Marco Silva'dan Jhon Duran'ın kırmızı kartı için açıklama
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Benfica forması giyen Jhon Duran, Santa Clara ile deplasmanda 2-1 kazanılan maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, Kolombiyalı futbolcunun kırmızı kartıyla ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Marco Silva, "Görüntüler sizde (Sport TV), umarım tüm görüntüleri yayınlarsınız! Tüm görüntüleri yayınlayın ve sonra Duran'ın ne yaptığını görelim." dedi.

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "Tüm görüntüleri yayınlayın ve bu sezon daha önce de olduğu gibi, her şeyi görmek ve anlamak için tribün görüntülerinin gelmesini üç gün beklemek zorunda kalmayız! Umarım her şeyi gösterirler, sonra da neler olduğunu görürüz. Duran'ın sözüne inanmak zorundayım. Bana kesinlikle hiçbir şey yapmadığını söyledi. Eğer hiçbir şey yapmadan kırmızı kart gördüyse, umarım birisinin kırmızı kartı iptal edecek cesareti olur!" diye konuştu.

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Benfica'da 15 maçta süre bulan Jhon Duran, 4 kez ağları havalandırdı.

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