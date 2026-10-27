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Brown'ın temsilcisinden takas iddiasına yanıt: "Yüzde 10 bin yalan"

Philadelphia 76ers yıldızı Jaylen Brown'ın temsilcisi, yıldız oyuncunun Boston Celtics'ten takas talep ettiği veya kulübe ültimatom verdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 12:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brown'ın temsilcisinden takas iddiasına yanıt: 'Yüzde 10 bin yalan'
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Jaylen Brown'ın Boston Celtics'ten ayrılık sürecine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBC Sports yorumcusu ve eski Celtics oyuncusu Brian Scalabrine, Brown'ın takas talep ettiğine ve kulübe bir "talep listesi" sunduğuna inandığını söyledi.

Brown'ın temsilcisi ise ESPN'den Kris Rhim'e yaptığı açıklamada iddiayı kesin bir dille reddetti:

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"Yüzde 10 bin yalan."

Scalabrine, pazartesi günü SiriusXM'de katıldığı "The Starting Lineup" programında durumu şöyle anlatmıştı:

"'Ya bunları yaparsınız ya da beni takas edersiniz' gibiydi."

Eski oyuncu ayrıca Boston, Giannis Antetokounmpo için takas zemini ararken Brown'ın Milwaukee Bucks'a gönderilmeyi istediğini öne sürmüştü.

Ancak Brown'ın temsilcisi, oyuncunun Bucks'a takas talep etmediğini belirtti.

Temsilciye göre eski Finaller MVP'si, yalnızca Antetokounmpo görüşmeleri sonuçsuz kaldıktan sonra gideceği takım konusunda söz sahibi olmak istedi.

Scalabrine daha sonra, Brown'ın öne sürdüğünü iddia ettiği taleplerin ayrıntılarını bilmediğini söyledi:

"Ültimatomun, taleplerin veya her neyse onların ne olduğunu bilmiyorum.

Dolayısıyla teknik olarak takas talep etmedi. Durum, 'Bu şeyleri yapın, yoksa...' şeklindeydi. Bunlardan biri de 'Bana 140 milyon dolarlık uzatmayı verin' olabilir."

Brown'ın Boston'dan ayrılığı, eski yıldız takım arkadaşı Jayson Tatum ile sosyal medya üzerinden yaşadığı kısa gerilimle de gündeme gelmişti.

Tatum, Brown'ın takas edildiğini öğrendiğinde şaşırdığını söylemiş; Brown ise sosyal medya paylaşımıyla bu açıklamanın doğru olmadığını ima etmişti.

Bunun ardından Brown, cumartesi günü yaptığı açıklamada Tatum ile aralarında büyük bir sorun bulunmadığını belirterek esprili bir ifadeyle şunları söylemişti:

"Aramızda kavga yok. Belki biraz küçük bir atışma ve sosu olabilir. Her an hazır olmalı."

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