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Zeynep Sönmez, Çin'de 2. tura çıktı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'ta 2. tura yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 12:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Çin'de 2. tura çıktı
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nda İspanyol Sara Sorribes Tormo'yu 2-1 yenerek 2. tura çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya sıralamasının 64. basamağındaki Zeynep, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 88 numarası Sorribes Tormo ile karşılaştı.

Teklerde 6 numaralı seribaşı olan 24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Milli tenisçi, 2. turda İsviçreli Jil Teichmann ile karşı karşıya gelecek.



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