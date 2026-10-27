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Cason Wallace ameliyat olacak, sezonu kapatabilir

Oklahoma City Thunder genel menajeri Sam Presti, Cason Wallace'ın sol omzundaki labrum yırtığının onarılması için ameliyat olacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 12:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cason Wallace ameliyat olacak, sezonu kapatabilir
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Oklahoma City Thunder guardı Cason Wallace'ın sol omzundaki labrum yırtığı nedeniyle ameliyat olacağı ve sezonun kalanında forma giyip giyemeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Presti, 22 yaşındaki guardın sahalara dönüş takviminin operasyonun ardından belirleneceğini söyledi.

Labrum ameliyatlarının ardından rehabilitasyon sürecinin genellikle birkaç ay sürmesi, Wallace'ın sezonun kalan bölümünde yeniden oynayıp oynayamayacağı konusunda soru işareti yarattı.

Genç oyuncu, pazar günü Los Angeles Clippers karşısında alınan galibiyetin ilk çeyreğinde sakatlandı.

Clippers pivotu Isaiah Jackson'ın hareketli perdesine çarpan Wallace, yaşadığı sakatlığın ardından sahadan ayrıldı.

Sakatlık, Wallace'ın Thunder ile beş yıllığına 139 milyon dolarlık sözleşme uzatmasında anlaşmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Geçtiğimiz sezon NBA'in en iyi savunma takımlarından birine seçilen genç guard, yaz döneminde Luguentz Dort'un Atlanta Hawks'a takas edilmesinin ardından Oklahoma City'de düzenli olarak ilk beşte görev almaya başlamıştı.

Thunder, aynı karşılaşmada Jalen Williams'ı da sakatlığa kaybetti.

Sol ayak bileği çıkan ve fibula kemiği kırılan yıldız forvet de ameliyat olacak.



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