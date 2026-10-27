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Ömer Faruk Yurtseven, G-League'e katıldı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Houston Rockets'ın NBA G League ekibi Rio Grande Valley Vipers'ın antrenman kampı kadrosunda yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 12:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Ömer Faruk Yurtseven, G-League'e katıldı
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Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Houston Rockets'ın NBA G League ekibi Rio Grande Valley Vipers'ın antrenman kampı kadrosunda yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rio Grande Valley Vipers, 2026-27 sezonu öncesinde antrenman kampına katılacak oyuncuları açıkladı ve 17 kişilik kadroda milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de kendisine yer buldu.

2024-2026 yılları arasında Panathinaikos forması giyen Yurtseven, 2026 içinde sırasıyla Rio Grande Valley Vipers, Golden State Warriors ve Real Madrid'de kısa süreli olarak oynamıştı.

Kamp kadrosunda John Knight III, Tyler Smith ve Stevie Mitchell dahil geçtiğimiz sezondan dönen yedi oyuncu bulunuyor.

NBA G League'de yeni sezon 6 Kasım'da başlayacak ve takımların, sezonun başlangıcına kadar final kadrolarını belirlemesi gerekiyor.



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