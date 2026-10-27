Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Houston Rockets'ın NBA G League ekibi Rio Grande Valley Vipers'ın antrenman kampı kadrosunda yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rio Grande Valley Vipers, 2026-27 sezonu öncesinde antrenman kampına katılacak oyuncuları açıkladı ve 17 kişilik kadroda milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de kendisine yer buldu.
2024-2026 yılları arasında Panathinaikos forması giyen Yurtseven, 2026 içinde sırasıyla Rio Grande Valley Vipers, Golden State Warriors ve Real Madrid'de kısa süreli olarak oynamıştı.
Kamp kadrosunda John Knight III, Tyler Smith ve Stevie Mitchell dahil geçtiğimiz sezondan dönen yedi oyuncu bulunuyor.
NBA G League'de yeni sezon 6 Kasım'da başlayacak ve takımların, sezonun başlangıcına kadar final kadrolarını belirlemesi gerekiyor.
2024-2026 yılları arasında Panathinaikos forması giyen Yurtseven, 2026 içinde sırasıyla Rio Grande Valley Vipers, Golden State Warriors ve Real Madrid'de kısa süreli olarak oynamıştı.
Kamp kadrosunda John Knight III, Tyler Smith ve Stevie Mitchell dahil geçtiğimiz sezondan dönen yedi oyuncu bulunuyor.
NBA G League'de yeni sezon 6 Kasım'da başlayacak ve takımların, sezonun başlangıcına kadar final kadrolarını belirlemesi gerekiyor.