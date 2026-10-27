Davinson Sanchez'den derbide şov!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, derbinin en etkili isimlerinden birisi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 25. dakikada yaptığı ters hamle G.Saray direğinden dönerken, Osimhen'in attığı ikinci golde de asisti yapan isim oldu. Kolombiyalı savunma oyuncusu, takımının attığı ilk golde de Fenerbahçe'nin topunu kesti ve takımını karşı atağa geçirdi.
Karşılaşma bitiminde açıklamalarda bulunan Davinson Sanchez, "Mutluyuz, işimizi yaptık. Maç maç kendimizi geliştirdik. Galatasaray'a yakışır performansa yaklaşıyoruz. Rakip oyunu durdurmaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuza odaklandık. Hücum odaklı oynadık. Ligde alıştığımız skorlardan birini aldık. Çok iyi karşıladık rakibi. Savunma hattını ileriye almamız gerekiyordu. Lukaku dip koşularda zorlanıyordu. Rakibin iyi forveti olsa da Galatasaray olunca üstesinden geldik. Onlar kendi işini yapıyordu, biz kendi işimiz yaptık ve 3 puanı aldık" diye konuştu.
Karşılaşma bitiminde açıklamalarda bulunan Davinson Sanchez, "Mutluyuz, işimizi yaptık. Maç maç kendimizi geliştirdik. Galatasaray'a yakışır performansa yaklaşıyoruz. Rakip oyunu durdurmaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuza odaklandık. Hücum odaklı oynadık. Ligde alıştığımız skorlardan birini aldık. Çok iyi karşıladık rakibi. Savunma hattını ileriye almamız gerekiyordu. Lukaku dip koşularda zorlanıyordu. Rakibin iyi forveti olsa da Galatasaray olunca üstesinden geldik. Onlar kendi işini yapıyordu, biz kendi işimiz yaptık ve 3 puanı aldık" diye konuştu.