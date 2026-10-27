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Fenerbahçe'de derbi hesabı: 9 sezonda iki şampiyonluk!

İsmail Kartal'ın "Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor" sözlerinin ardından Fenerbahçe'nin geçmiş sezonlardaki derbi sonuçları dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 10:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de derbi hesabı: 9 sezonda iki şampiyonluk!
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SPORX ARAŞTIRMA - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a 2-1 yenildikten sonra "Derbi kazanmadan şampiyon olabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor." yanıtını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde, sezonun ilk yarısında hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a kaybettiği tamamlanmış sezonlar incelendiğinde ise iki şampiyonluk örneği öne çıkıyor.

DOKUZ SEZONUN YEDİSİNDE ZİRVEYE ULAŞAMADI

Fenerbahçe, ilk devrede iki ezeli rakibine de yenildiği dokuz sezonun yedisini şampiyonluk dışında tamamladı. Sarı-lacivertliler, bu tabloya rağmen yalnızca 1960-61 ve 2004-05 sezonlarında kupaya uzandı.

DAUM'LA 80 PUANLIK ŞAMPİYONLUK

2004-05 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a ise 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona ulaştı.

Christoph Daum yönetimindeki sarı-lacivertliler, 80 puan toplayarak şampiyonluğu kazandı.

1960-61'DE DE AYNI SENARYO

Diğer örnek ise 1960-61 sezonunda yaşandı. Fenerbahçe, ilk devrede Galatasaray'a 5-0, Beşiktaş'a 3-1 kaybetmesine rağmen ligi 61 puanla zirvede bitirdi.

Bu iki sezon, ilk yarıda Galatasaray ve Beşiktaş karşısında alınan yenilgilerin ardından şampiyonluğun kazanıldığı örnekler olarak kayıtlarda yer aldı.

İKİNCİ YARIDA DERBİ GALİBİYETİ GELDİ

Ancak bu şampiyonlukların tamamen derbi galibiyeti alınmadan kazanılmadığını da belirtmek gerekiyor. Fenerbahçe, 1960-61'in ikinci devresinde Beşiktaş'ı, 2004-05'in ikinci devresinde ise Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. 



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