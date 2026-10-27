Beşiktaş evinde durdurulamıyor! 5'te 5

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir'i mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı beşinci lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'a üç puanı getiren golleri Hyeon-gyu Oh ve Junior Olaitan kaydetti.
BEŞİKTAŞ EVİNDE 5'TE 5 YAPTI
Süper Lig'de taraftarı önünde başarılı sonuçlar alan Beşiktaş, Başakşehir karşısında da serisini devam ettirdi.
Karşılaşmada gol bulmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, Dusan Vlahovic ile direğe takıldı.
Mücadelenin son bölümünde yaptığı değişikliklerle hücumda sonuç alan Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
OH KİLİDİ AÇTI, OLAITAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Vincenzo Italiano'nun ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Hyeon-gyu Oh, Başakşehir karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti.
Güney Koreli santrforun ardından Junior Olaitan da fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi.
DOLMABAHÇE'NİN GOLCÜSÜ OH!
Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, Başakşehir karşılaşmasında attığı golle iç sahadaki başarılı performansını sürdürdü.
Süper Lig'de bu sezon 7 gol kaydeden Oh, bu gollerin 6'sını Tüpraş Stadyumu'nda attı.
Siyah-beyazlı futbolcu, Başakşehir karşısında da sonradan oyuna girerek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Beşiktaş'a üç puanı getiren golleri Hyeon-gyu Oh ve Junior Olaitan kaydetti.
BEŞİKTAŞ EVİNDE 5'TE 5 YAPTI
Süper Lig'de taraftarı önünde başarılı sonuçlar alan Beşiktaş, Başakşehir karşısında da serisini devam ettirdi.
Karşılaşmada gol bulmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, Dusan Vlahovic ile direğe takıldı.
Mücadelenin son bölümünde yaptığı değişikliklerle hücumda sonuç alan Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
OH KİLİDİ AÇTI, OLAITAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Vincenzo Italiano'nun ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Hyeon-gyu Oh, Başakşehir karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti.
Güney Koreli santrforun ardından Junior Olaitan da fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi.
DOLMABAHÇE'NİN GOLCÜSÜ OH!
Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, Başakşehir karşılaşmasında attığı golle iç sahadaki başarılı performansını sürdürdü.
Süper Lig'de bu sezon 7 gol kaydeden Oh, bu gollerin 6'sını Tüpraş Stadyumu'nda attı.
Siyah-beyazlı futbolcu, Başakşehir karşısında da sonradan oyuna girerek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.