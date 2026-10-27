Abdülkerim Bardakcı'dan Archie Brown ile kavga sonrası açıklama!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan gerginlikle ilgili Abdülkerim Bardakcı'dan açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı futbolcu, Fenerbahçeli Archie Brown ile yaşadığı kavga nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.
"İLK KİMİN SALDIRDIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ"
Yaşanan gerginlikte olayları başlatan tarafın kendisi olmadığını ima eden Abdülkerim Bardakcı, "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz." ifadelerini kullandı.
Derbinin ardından yaşanan olaylarda Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında çıkan kavga, karşılaşmanın önüne geçen anlardan biri oldu.
"İLK KİMİN SALDIRDIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ"
Yaşanan gerginlikte olayları başlatan tarafın kendisi olmadığını ima eden Abdülkerim Bardakcı, "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz." ifadelerini kullandı.
Derbinin ardından yaşanan olaylarda Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında çıkan kavga, karşılaşmanın önüne geçen anlardan biri oldu.