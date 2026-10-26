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Derbinin ilk saniyelerinde kavga çıktı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ilk saniyelerinde Lukaku ile Abdülkerim arasında kavga çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 21:36 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 21:58
Derbinin ilk saniyelerinde kavga çıktı!
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ilk saniyelerinde Romelu Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı arasında kavga çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Henüz 16. saniyede Lukaku ile Abdülkerim hava topu mücadelesine çıktı ve ardından iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı. Bu tartışmaya neredeyse sahadaki bütün futbolcular dahil oldu.

Yaklaşık 1 dakika süren tartışmanın ardından oyuncular ayrıldı.



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