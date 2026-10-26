Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas'tan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent temsilcisi, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Yunan savunma oyuncusunun sezonu kapattığını duyurdu.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, Konyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Goutas'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Yapılan kontroller sonucunda 32 yaşındaki futbolcunun sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği belirtildi.
SEZONUN KALANINDA FORMA GİYEMEYECEK
Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Dimitrios Goutas'ın sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği açıklandı.
Yunan savunma oyuncusunun Gençlerbirliği ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği belirtildi.
9 MAÇIN TAMAMINDA İLK 11'DEYDİ!
Dimitrios Goutas, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 9 resmi karşılaşmada görev yaptı.
32 yaşındaki savunmacı, söz konusu maçların tamamına ilk 11'de başladı.
Gençlerbirliği, Goutas'ın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında tecrübeli futbolcusundan yararlanamayacak.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, Konyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Goutas'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Yapılan kontroller sonucunda 32 yaşındaki futbolcunun sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği belirtildi.
SEZONUN KALANINDA FORMA GİYEMEYECEK
Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Dimitrios Goutas'ın sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği açıklandı.
Yunan savunma oyuncusunun Gençlerbirliği ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği belirtildi.
9 MAÇIN TAMAMINDA İLK 11'DEYDİ!
Dimitrios Goutas, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 9 resmi karşılaşmada görev yaptı.
32 yaşındaki savunmacı, söz konusu maçların tamamına ilk 11'de başladı.
Gençlerbirliği, Goutas'ın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında tecrübeli futbolcusundan yararlanamayacak.