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Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı!

Gençlerbirliği, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Dimitrios Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 17:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas'tan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent temsilcisi, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Yunan savunma oyuncusunun sezonu kapattığını duyurdu.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, Konyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Goutas'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Yapılan kontroller sonucunda 32 yaşındaki futbolcunun sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği belirtildi.

SEZONUN KALANINDA FORMA GİYEMEYECEK

Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Dimitrios Goutas'ın sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği açıklandı.

Yunan savunma oyuncusunun Gençlerbirliği ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği belirtildi.

9 MAÇIN TAMAMINDA İLK 11'DEYDİ!

Dimitrios Goutas, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 9 resmi karşılaşmada görev yaptı.

32 yaşındaki savunmacı, söz konusu maçların tamamına ilk 11'de başladı.

Gençlerbirliği, Goutas'ın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında tecrübeli futbolcusundan yararlanamayacak.



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